VIDEO: Red Bull organiseert 'de ultieme race'

Red Bull staat bekend om zijn stunts met racewagens en ook deze keer heeft het energiedrankjesmerk iets unieks uit de kast getrokken. In The Ultimate Race zijn een Formule 1-auto, een Rallycross-auto, een Drift Hypercar en een Pro4 Truck de baan op gestuurd om in verschillende disciplines te onderzoeken welke auto de beste is.

Er zijn verschillende parcoursen uitgezet in Houston Texas in de Verenigde Staten, passend bij de verschillende specialiteiten van de auto's. In een dragrace zal de F1-auto namelijk altijd met gemak winnen en is een Pro4 Truck kansloos tegen de rest van de wagens. Voormalig F1-coureur Patrick Friesacher rijdt bijvoorbeeld in de RB7 - de auto waar Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd - het hele circuit rond, terwijl Mad Mike Whiddett met de McLaren P1 Hypercar een stuk driftend mag afsnijden. Voormalig F1-coureur Scott Speed krijgt de kans om met zijn Subaru Rallycross-auto een stuk off-road te knallen en off-roadkampioen Andrew Carlson heeft in de Pro4 Truck de kortste route - maar moet hij wel de meeste meters door de modder banjeren.

Omstebeurt werken de coureurs hun parcours af. Whidett begint, gevolgd door Speed, Carlson en Friesacher sluit het af. We krijgen beelden van alle rondes los te zien, maar Red Bull heeft een mooi trucje toegepast in de laatste minuten van de video om inzichtelijk te maken wie sneller was. De beelden zijn namelijk zo gemonteerd dat het lijkt dat de coureurs tegelijkertijd over het parcours heen knallen. Maar wie is dan eigenlijk de snelste van de vier? Voor het antwoord, bekijk de video bovenaan dit artikel!