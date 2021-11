Red Bull organiseert tentoonstelling over Verstappen in Breda

Tussen 4 en 11 december is er een week lang een door Red Bull georganiseerde tentoonstelling over Red Bull Racing en Max Verstappen, die de naam ‘Vleugels to the Max’ krijgt. Er zijn diverse foto-exposities voor de bezoekers, die met een audiotour door F1-fotograaf Frits van Eldik anekdotes te horen krijgen bij unieke foto’s van de Nederlandse WK-leider uit zijn gehele carrière. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling die Red Bull Racing als team heeft doorgemaakt en hoe de Oostenrijkse energiedrankengigant de ontwikkeling van Verstappen, maar ook Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo faciliteerden.

“In de oude foto’s zie je waarom Max zo goed is geworden”, zegt Van Eldik, die al jaren huisfotograaf van Verstappen is en de Nederlander dus al jaren volgt. “Je ziet waar de basis is gelegd, met name door Jos Verstappen. Maar je ziet ook hoe dat verhaal samenkomt bij het team van Red Bull Racing, die zijn ingericht en in staat zijn de grootste talenten vleugels te geven. Ook de rol van het Red Bull Junior Team en Toro Rosso wordt daarin belicht. De expositie geeft dus een echt totaalbeeld van het team en Max Verstappen.”

De expositie ‘Vleugels to the Max’ is tussen 4 en 11 december te zien in de Koepel in Breda. De tentoonstelling is tussen 10.00 uur en 17.00 uur gratis te bezoeken, maar wel moet er via deze link een plekje gereserveerd worden. Ook moet er voor toegang een geldige QR-code getoond worden.