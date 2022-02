Red Bull-ontwerper Newey: "Grootste verandering in F1 sinds 1983"

Red Bull Racing toonde woensdag als tweede team de creatie voor 2022, al ging dat in de praktijk om een showauto. Het energiedrankenmerk wil de concurrentie niet wijzer maken dan nodig en komt pas in Barcelona, of - na een nieuwe upgrade - pas in Bahrein met de echte RB18 voor de dag. In het Midden-Oosten wordt ook duidelijk hoe de krachtsverhoudingen zijn na de veranderingen in het technisch reglement. Tot die tijd is het lastig om conclusies te trekken, al is in de paddock al wel duidelijk dat de technische omwenteling zeer ingrijpend is. Volgens Adrian Newey heeft de Formule 1 het reglement in bijna vier decennia zelfs niet zo rigoureus overhoop gehaald.

"Het ontwikkelen van de nieuwe auto is een buitengewoon project voor ons geweest. Deze reglementswijziging is enorm te noemen, het is zelfs de grootste omwenteling in de Formule 1 sinds 1983, toen de auto's met Venturi-tunnels werden verboden", aldus Newey meteen na de Red Bull-presentatie. Anno 2022 keren die tunnels dankzij het grondeffect juist terug. Het complete concept van de auto wordt anders om het effect van vuile lucht te beperken. "De aerodynamica is compleet anders met als doel om inhalen te bevorderen. De oude manier van downforce genereren creëerde een upwash aan de achterkant van de auto, waar een achterliggende coureur veel last van had. Nu moet die stroom meer naar de zijkant of aan de achterkant meteen omhoog worden gedirigeerd, waardoor de auto erachter veel minder downforce moet verliezen dan in de voorbije jaren."

"Daarvoor willen we de hoeveelheid downforce vooral onder de eigen auto creëren, in plaats van met de voorvleugel, achtervleugel en het bodywork", vult technisch directeur Pierre Wache aan. "Dit zal het gedrag van de auto, de hoeveelheid mechanische grip en ook zeker de hoeveelheid drag ingrijpend veranderen." Het totaalplaatje moet volgen een stuk makkelijker maken, al krijgt dat laatste aspect ook nog een onbedoeld neveneffect: de topsnelheden gaan volgens Wache omhoog in 2022. "Wat betreft het genereren van downforce is deze nieuwe aanpak eigenlijk erg efficiënt. Het betekent dat de nieuwe auto's met het verwachte downforceniveau veel sneller kunnen zijn op rechte stukken", duidt hij op het verminderen van de drag en dus het verhogen van de topsnelheid.

