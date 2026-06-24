Red Bull ontkent hulp van Racing Bulls: Alle onderlinge gevechten onder de loep

Het debat rond gezamenlijk eigendom in de Formule 1, dat vaak in verband wordt gebracht met de twee Red Bull-teams, is onlangs opnieuw aangewakkerd door de kennelijke interesse van Mercedes en Toto Wolff in het verwerven van aandelen in het Alpine-team.

Hoewel die interesse nooit tot een deal heeft geleid, was het precies datgene wat Zak Brown, CEO van McLaren, ertoe aanzette een brief te schrijven aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, waarin hij zijn bezorgdheid uitte over dergelijke structuren – aangezien deze ruimte bieden voor onsportieve samenwerking.

De zorgen hebben onder meer betrekking op kortere wachttijden voor personeel dat overstapt tussen teams die eigendom zijn van dezelfde entiteit, mogelijke overdrachten van intellectueel eigendom (IP) – of zelfs hulp op het circuit.

Brown haalde de snelste ronde van Daniel Ricciardo tijdens de Grand Prix van Singapore in 2024 aan – waarbij de Australiër, die voor het zusterteam van Red Bull reed, kort voor de finish zonder duidelijke reden een pitstop maakte en daarmee het punt voor de snelste ronde afpakte van Lando Norris, die in het kampioenschap achter Max Verstappen aan zat. Eerder dit jaar, tijdens de GP van Miami, gaf Racing Bulls zijn coureur Liam Lawson de opdracht Verstappen door te laten, wat eveneens tot enige discussie leidde.

Het onderwerp dat Red Bull twee teams bezit, lijkt steeds weer op te duiken – en werd na de GP van Barcelona opnieuw aan Laurent Mekies voorgelegd, zij het zonder duidelijke reden, aangezien de race zelf geen aanleiding gaf tot speculatie.

"Kijk, wij ondersteunen elf teams die onafhankelijk van elkaar op het circuit racen," antwoordde hij. "Er bestaat een uiterst nauwkeurig en gedetailleerd reglement over de overplaatsing van personeel en de minimale wachttijd tussen het vertrek bij het ene team en de indiensttreding bij het andere. We houden ons niet alleen uiteraard aan de FIA-regels, maar leggen onszelf ook een langere wachttijd op om ervoor te zorgen dat we niet in dit soort discussies terechtkomen."

Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing Foto door: Chris Graythen / Getty Images

Vervolgens stelde hij de media voor om “eens te kijken” hoe de auto’s van Red Bull en Racing Bulls dit jaar op het circuit met elkaar de strijd aangingen – om de verdachte suggesties uit de weg te ruimen.

"Sinds het begin van het jaar zijn er heel veel voorbeelden te vinden," glimlachte hij, "want helaas was onze auto aan het begin van het jaar niet erg competitief."

Nou, we hebben besloten om op dit aanbod van Mekies in te gaan...

Australië: "Verspil niet te veel banden met Max"

Arvid Lindblad begon zijn Formule 1-carrière met een behoorlijk indrukwekkende openingsronde in Australië, waarbij hij kortstondig opklom naar de derde plaats, ondanks dat hij als negende op de startgrid stond. Die opmars omvatte een indrukwekkende inhaalmanoeuvre aan de buitenkant door het snelle gedeelte van bochten 11 en 12, waarbij hij Isack Hadjar passeerde. Lindblad sloot vervolgens resoluut de deur bij het naderen van bocht 13, toen de Fransman probeerde hem weer in te halen. Hadjar slaagde er niet alleen niet in om erlangs te komen, maar de ‘stieren’ verloren ook elk een positie, omdatLewis Hamilton v e erin slaagde hen beiden in te halen.

Hadjar reed vervolgens op het rechte stuk langs Lindblad – maar Lindblad heroverde de positie meteen weer op het achterste rechte stuk, terwijl het duo druk bezig was met het creëren van een van de allereerste voorbeelden van wat later ‘jojo-racen’ zou worden genoemd. De Fransman kwam uiteindelijk weer voor – maar Lindblad toonde inderdaad weinig bereidheid om mee te werken.

De kampioenschapsdebutant werd vervolgens ingehaald door Verstappen, die zich herstelde na zijn rampzalige start, en de Nederlander reed een aantal ronden achter de Engels-Zweedse coureur voordat de VSC-periode begon, die werd ingeleid door de uitval van Hadjar. Beide coureurs kwamen de pits in, waarbij Racing Bulls de kans ‘miste’ (let op: sarcasme) om Lindblad te vertragen met een trage pitstop. Arvid kwam nog steeds vóór de Nederlander uit de pitstraat – maar kreeg toen van het team te horen dat hij zijn race moest ‘rijden tegen Bearman’, die achter Verstappen reed.

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto door: Mark Sutton / Formule 1 via Getty Images

"Verspil niet te veel banden aan Max", riep Lindblads ingenieur Pierre Hamelin via de radio vlak voor de herstart, maar dat is ook niet echt verdacht, aangezien Verstappen een verse set mediumbanden had in vergelijking met Lindblads harde banden, die tot aan de finish gespaard moesten worden. Hij blokkeerde nog wel Verstappens eerste poging na de herstart, maar was vervolgens machteloos om zich op het rechte stuk achteraan te verdedigen – waarna hij de Red Bull zag verdwijnen.

China: Lawsons verdediging tegen Verstappen

Door het contact van Hadjar met Kimi Antonelli in de eerste ronde van de sprint in Shanghai kwam hij als negende terecht met een licht beschadigde auto, vlak voor de ' ' Lawson. De coureur van Racing Bulls wist niet alleen dicht achter hem te blijven, maar haalde zijn voormalige teamgenoot in de vijfde ronde ook in door de Fransman te dwingen zich in de haarspeld te verdedigen en hem vervolgens bij het uitkomen in te halen. Lawson eindigde uiteindelijk als zevende, terwijl Hadjar verder achterop raakte.

In de hoofdrace was het de beurt aan Lindblad om de strijd aan te gaan met een auto van hetzelfde team. Verstappen kwam bij de start opnieuw traag weg, waardoor de Nederlander opnieuw enkele posities verloor. Hij wist er echter vrij snel een paar terug te winnen, voordat hij achter de rookie vast kwam te zitten. Hij kwam dicht bij een inhaalmanoeuvre toen Lindblad zijn rempunt in de haarspeldbocht miste, waardoor hij een flatspot opliep. De jongeling verdedigde echter nog steeds – en dwong Verstappen vervolgens opnieuw naar de buitenlijn bij het naderen van bocht 1. De viervoudig kampioen probeerde het remmen uit te stellen en kwam voor, maar omdat hij met te veel snelheid de snelle rechterbocht in ging, verloor hij de controle over de auto en ging hij wijd – waardoor de coureur van Racing Bulls de positie weer kon overnemen. Verstappen bleef tot aan zijn pitstop aan het einde van ronde acht achter Lindblad rijden, waardoor hij achter een andere auto van Racing Bulls terechtkwam – nu die van Lawson.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Het kostte Verstappen een paar ronden voordat hij erlangs kwam – maar nadat hij de positie had moeten afstaan, maakte Lawson het hem in ieder geval wat moeilijker door in bocht 7 naast hem te rijden, waarbij beide auto’s slechts millimeters van elkaar verwijderd waren.

Later in de race haalde Hadjar Lindblad in, maar net als in Australië maakte de coureur van Racing Bulls het de Fransman niet gemakkelijk en duwde hij zijn collega bijna het gras in bij de remzone voor de haarspeldbocht. De Red Bull-coureur had amper een autobreedte over om de inhaalmanoeuvre te laten slagen. Vervolgens probeerde hij Lawson bijna 20 ronden lang te achtervolgen, maar de Nieuw-Zeelander was simpelweg sneller en liet Hadjar niet eens aan een aanval denken.

Japan: "We doen aangifte tegen hem"

Mocht Mekies ooit gedwongen worden bewijsmateriaal te verzamelen om aan te tonen hoe oncoöperatief de coureurs van het tweede Red Bull-team op het circuit kunnen zijn, dan zal de Japanse GP van 2026 het dikste dossier vormen in de verdedigingsmap van zijn advocaat.

Vier auto’s van Red Bull reden op Suzuka zo’n twaalf ronden lang heel dicht bij elkaar, waarbij Lindblad even aan kop reed. En terwijl Verstappen, zoals te verwachten was, vrij snel een weg langs de Racing Bulls-auto vond, moest Hadjar opnieuw hard werken om de coureur in te halen die zijn stoeltje had overgenomen. De eerste serieuze poging kwam in ronde 11, toen het duo streed om de tiende plaats. Deze keer liet Lindblad Hadjar niet eens een autobreedte ruimte in de remzone voor de chicane – en veranderde daarna nog een paar keer van lijn, in een poging de zusterauto de hele volgende ronde af te weren.

"Wat doet hij in godsnaam?“, klaagde Hadjar via de radio. "Hij rijdt als een...“

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto door: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Twee ronden later, op dezelfde plek, verdedigde Lindblad zich nog agressiever en duwde Hadjar bijna het gras in.

"Kom op man, dat kun je verdomme niet doen," schreeuwde Hadjar via de radio, waarop zijn ingenieur resoluut antwoordde: "We melden hem" – zonder echter toe te voegen of de melding naar de FIA-commissarissen of naar het hoofdkantoor van Red Bull zou worden gestuurd. Zelfs later kreeg Lindblad een zwart-witte waarschuwingsvlag van de wedstrijdleiding.

Hadjar kwam alleen aan de leiding dankzij een strategische beslissing.

"Pitstop tegenover Lindblad," kreeg hij aan het einde van ronde 18 te horen, en terwijl Lindblad de pitstraat in dook, maakte Hadjar gebruik van de vrije baan om voldoende voorsprong op te bouwen om na zijn eigen pitstop een ronde later voor de auto van Racing Bulls weer op de baan te komen.

"Wat is er met die idioot gebeurd?", vroeg hij sarcastisch aan zijn ingenieur toen hij voor Lindblad de pitstraat uitreed.

Miami: Lawson laat Verstappen door

Het moment dat voor enige discussie zorgde over hoe de Red Bull-teams tijdens races met elkaar omgaan, vond plaats in Miami.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Foto door: CHARLY TRIBALLEAU / AFP via Getty Images

Verstappen verloor in de openingsronde opnieuw posities – ditmaal door een spin bij het uitkomen van bocht 1 – en bevond zich plotseling vlak achter Lawson. Aangezien de Nederlander nooit echt wacht op een "betere kans", probeerde hij bij het ingaan van bocht 11 naar binnen te duiken. De Nieuw-Zeelander, die natuurlijk probeerde Verstappen geen ruimte te geven, opende vlak voor de bocht de deur in een poging zijn lijn niet al te veel in gevaar te brengen – om vervolgens te zien dat Verstappen van de remmen afhaalde. Verstappen kwam bij het apex nooit voor, maar had te veel snelheid en beiden raakten zonder ruimte op het circuit. Lawson reed heel wijd door de uitloopzone en kwam nog steeds voorop terug op de baan, in de veronderstelling dat hij veilig was omdat Max ook van de baan was geraakt. Maar even later kwam de oproep van het team.

"Liam, we moeten de positie teruggeven aan Max," zei zijn ingenieur tegen hem. "Doe dat zo snel mogelijk."

"Hij reed tegen mijn zijkant aan," protesteerde Lawson. "Ik begrijp het niet."

Maar slechts een ronde later, in dezelfde bocht 11, ging hij opzij om Verstappen erlangs te laten.

Of het nu een oprechte fout van het team was, dat niet goed had geanalyseerd wat er was gebeurd en simpelweg een straf probeerde te vermijden, of een poging om het Verstappen makkelijker te maken, daar valt wellicht over te discussiëren. Lawson zelf was er echter rotsvast van overtuigd dat er geen reden was om er een groot punt van te maken.

"We hebben een fout gemaakt," zei hij tegen de media toen hij later werd gevraagd naar het voorval in Miami. "We hadden dat niet moeten doen – al was de manoeuvre eigenlijk de fout van Max. Ik denk dat we het vanuit het team niet goed genoeg hebben bekeken. Maar je hebt zo weinig tijd om een beslissing te nemen dat je het volgens mij wel eens verkeerd kunt doen. Als we het nog eens zouden doen, zouden we het niet op dezelfde manier aanpakken.”

Geen verdere actie

Nu Red Bull zijn auto geleidelijk aan verbetert, waren er in Monaco, Canada en Barcelona geen gevechten met Racing Bulls, afgezien van een routineuze inhaalmanoeuvre van Hadjar op Lindblad in Spanje – maar de rookie in dat geval slechts een van de vele coureurs die na een slechte start niet genoeg snelheid hadden om de aanstormende Red Bull te weerstaan.

Liam Lawson, Racing Bulls, Laurent Mekies, teambaas Red Bull Racing Foto door: Clive Mason/Getty Images

Liefhebbers van een goede complottheorie zullen altijd een manier vinden om naar de eigendomsstructuur te wijzen terwijl coureurs van Red Bull en Racing Bulls op het circuit met elkaar strijden. Maar het valt moeilijk te weerleggen wat Mekies zegt: dat alleen al de start van dit seizoen weinig houvast biedt voor dergelijke beweringen – ook al wijzen sommigen misschien nog steeds op het incident in Miami of op Ricciardo’s snelste ronde in Singapore 2024.

Het grotere onderwerp is natuurlijk het personeelsverloop (Mekies is immers zelf zonder overbruggingsperiode van Racing Bulls naar Red Bull overgestapt) en mogelijke overdrachten van intellectueel eigendom – en dat onderwerp zal waarschijnlijk nooit verdwijnen.

Maar wat het meest zichtbare aspect betreft – de gevechten op het circuit – zou het inderdaad "dom" zijn als Red Bull zou proberen teamspelletjes te spelen. De coureurs van Racing Bulls lijken zeker niet te staan te popelen om aan de kant te gaan zodra ze „grote broer“ in hun achteruitkijkspiegel zien.

De enige echte test zou echter pas komen in een race tegen het einde van het seizoen – met het kampioenschap op het spel. Maar één ding is zeker: in een dergelijk scenario zouden de rivalen nauwlettend toekijken.