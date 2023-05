Red Bull onthult speciale livery voor Grand Prix van Miami

Bij de aankondiging van de RB19 begin dit jaar maakte het team bekend dat het een wedstrijd lanceerde voor dit seizoen. Trouwe fans mochten met 'Make Your Mark' de endplates van de achtervleugel, de sidepods, chassis aan de zijden en de endplates van de voorvleugels voorzien van een eigen design en deze opsturen naar Red Bull. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez gaf de fans voor drie races de kans: Miami, Austin en Las Vegas. Inderdaad, alle Amerikaanse Grands Prix van dit seizoen.

Red Bull toonde op sociale media de afgelopen tijd al voorbeelden van de afgevallen designs die wel uit het oog sprongen, maar heeft nu dan de winnaar bekendgemaakt. De basis van deze aangepaste livery voor de GP van Miami is hetzelfde gebleven, met als belangrijkste verschil dat er een lichtroze, donkerroze en lichtblauwe streep vanaf de neus via de sidepods naar de achtervleugel lopen. Het gebruik van deze kleuren is niet heel verrassend te noemen, aangezien deze kleuren vaak in verband worden gebracht met de stad Miami.

Red Bull Racing RB19 Livery Miami GP 1 / 5 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB19 Livery Miami GP 2 / 5 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB19 Livery Miami GP 3 / 5 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB19 Livery Miami GP 4 / 5 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB19 Livery Miami GP 5 / 5 Foto door: Red Bull Content Pool

De winnaar van deze wedstrijd zal niet alleen de eeuwige roem hebben van deze speciale livery, maar mag deze ook nog eens in het echt komen bewonderen. Red Bull heeft namelijk de reis en het verblijf van de winnaar, met een plus-one, verzorgd. Bovendien mogen zij de livery van dichtbij bewonderen dankzij een garagetour tijdens de eerste vrije training in Miami.

Deelnemers konden, mits lid van The Paddock en in bezit van 500 Paddock-punten, een template downloaden en vervolgens met de kleurstiften, of photoshop, aan de slag gaan om de mooiste livery te maken. Deze werd beoordeeld aan de hand van enkele criteria. Zo moest het ontwerp passen bij de rest van de Red Bull-livery, moest deze een goede flow hebben bij hoge snelheden, genoeg energie bevatten en werd het ontwerp beoordeeld op het verhaal dat er achter zit.

Op basis daarvan werd een shortlist van vijftien kandidaten gemaakt. Deze werd vervolgens voor een groep van vier juryleden voorgelegd. De jury bestond uit Red Bull-teambaas Christian Horner, die tevens voorzitter was, en vertegenwoordigers van drie teampartners. Bij een gelijke stand was de stem van Horner doorslaggevend. In het geval dat er géén besluit genomen kon worden, waren de drie beste ontwerpen aan het publiek getoond en zouden zij bepalen welke livery het zou worden.

Speciale helm

Bij Red Bull is niet alleen deze speciale Miami-livery te zien. Max Verstappen heeft namelijk voor de gelegenheid een speciale helm onthuld. De tweevoudig wereldkampioen laat zijn wit-rode helm even in de kast en heeft nu een donkerblauwe helm met turquoise en roze accenten. "Als je de kleuren ziet, weet je waar ik deze helm ga gebruiken: de Miami Grand Prix", zei Verstappen bij de onthulling. "Ik heb de basis van het ontwerp hetzelfde gehouden als mijn reguliere helm voor dit seizoen. Ik vind het mooi om het ontwerp in de basis hetzelfde te houden en andere kleuren te gebruiken. Ik vind dat het heel goed heeft uitgepakt."

"We kwamen met een turquoise kleur en ik vroeg Schuberth of dezelfde kleur mogelijk was voor de binnenkant van de helm", voegde Verstappen toe. "Het was de eerste keer dat ze die kleur gebruikten. De combinatie van de kleuren, ook op de achterkant, maakt het voor mij een heel gaaf ontwerp. Het is een vrij strak ontwerp, wat ik mooi vind. Ik ben erg blij met het resultaat en ik hoop jullie ook!"

De speciale helm van Max Verstappen voor de 2023 Grand Prix van Miami.