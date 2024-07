Red Bull onthult speciale F1-livery voor Britse Grand Prix

Het kampioensteam schreef eerder dit seizoen de REBL CUSTMS-competitie uit waarbij fans zelf een livery konden ontwerpen. Het winnende ontwerp is nu onthuld, en komt van de hand van Chalaj Suvanish uit Thailand. De RB20 zal komend weekend op Silverstone voorzien zijn van meer rode kleuraccenten. Het ontwerp is gebaseerd op de speciale camjo-livery waarmee Red Bull in 2015 tijdens de wintertest in actie kwam.

Teambaas Christian Horner over het winnende concept: “Na het succes van onze speciale fan liveries vorig jaar, zijn we trots dat we in 2024 opnieuw met door fans ontworpen kleurstellingen rijden. REBL CUSTMS heeft onze meest loyale supporters een zeer speciaal canvas gegeven in de RB20 en The Paddock heeft deze visie tot leven gewekt. Onze fans zitten in ons hart en ik ben blij dat zij zo’n belangrijke rol spelen in onze reis. Ik hebben alle inzendingen binnen zien komen en het is ongelofelijk om de slimheid en creativiteit te zien. In ons twintigste seizoen in de sport, is dit een tijdloos eerbetoon aan de voorbije jaren. Ik kan niet wachten tot de Red Bull dit weekend op de baan op gaat op Silverstone.”

Winnaar Chalaj Suvanish ziet een droom uitkomen met zijn winst: “Ik wilde graag deelnemen aan deze competitie, want je krijgt maar eens in je leven de kans op een livery voor mijn favoriete team te ontwerpen. Ik heb het geluk dat ik heb gewonnen. Nu kan ik een race in het echt bijwonen. Ik kan het nog niet geloven: ik mag niet alleen een F1-race bijwonen, ik zie daar ook nog eens de auto rijden die ik zelf ontworpen heb! Het zou geweldig zijn als ze in mijn kleuren kunnen winnen.”

Red Bull rijdt later dit seizoen ook in Singapore en Austin met een kleurstelling die door een fan is bedacht.