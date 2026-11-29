Formule 1 GP van Qatar

Red Bull onthult omvang van schade aan Max Verstappens auto in F1 GP van Qatar

Teambaas Laurent Mekies verduidelijkt dat Verstappens voorvleugel, sidepods en achtervleugel allemaal beschadigd waren na een “unfortunate” moment met Isack Hadjar in de openingsronde.

Ronald Vording

Bewerkt: 29 nov 2026, 20:48

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Max Verstappen heeft de schade met een vierde plaats in de Formule 1 Grand Prix van Qatar nog behoorlijk beperkt kunnen houden, maar onthult dat hij de hele race met significante schade heeft rondgereden. "Het probleem begon al in de eerste ronde. Isack ging voor me van de baan en daarmee schoot hij eigenlijk de helft van mijn auto lek. De helft van mijn voorvleugel was geperforeerd en er zaten ook gaten in mijn sidepod", zei Verstappen na afloop tegen onder meer Motorsport.com.

"Dat kwam door het grind dat hij Isack omhoog gooide. Daardoor had ik de rest van de race minder snelheid. Op een circuit waar aerodynamische efficiëntie erg belangrijk is, kun je je geen openingen of gaten veroorloven. Dat heeft me denk ik vooral in de eerste twee stints tijd gekost, met veel graining en onderstuur . In de laatste stint hebben we geprobeerd dat wat te verbeteren. Volgens mij ging het toen iets beter, maar ik kijk alleen naar P1 en P1 lag mijlenver voor."

Als Motorsport.com vervolgens aan Red Bull-teambaas Laurent Mekies vraagt hoe significant de schade was, verduidelijkt hij dat eigenlijk de gehele linkerkant was geraakt. "Max had na ronde 1 echt veel schade aan zijn auto. Dat gebeurde in die ongelukkige reeks van gebeurtenissen waarin hij achter Isack reed en er behoorlijk wat grind op allerlei plekken door de auto sloeg. De voorvleugel, sidepods, achtervleugel, we hadden zo ongeveer alles te pakken. De linkerkant van de auto is bepaald niet meer volgens specificatie!", zei Mekies.

"Vanaf dat moment ging het om de schade te beperken. Zoals jullie hebben gezien, zorgde dat voor een hele moeilijke tweede stint. Voor de laatste stint konden we uiteindelijk de slechte balans corrigeren die door de zware schade was ontstaan."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

De handicap was met andere woorden tweeledig: pure performance en een balans die niet langer naar wens was. Wat betreft dat laatste kon Red Bull met onder meer aanpassingen aan de voorvleugel proberen om de pijn te verzachten, al was er nog altijd downforce verloren.

"De totale performance krijg je niet terug, maar je krijgt in ieder geval de balans een beetje terug", bevestigde Mekies. "In de laatste stint kon hij daardoor een wat betere run rijden en uiteindelijk finishte hij zo'n beetje in de versnellingsbak van Piastri."

Verstappen leek in de slotfase onder meer te worden gered door het enorme sterke effect van vuile lucht op het Lusail International Circuit. Norris wist het gat tot tweemaal toe dicht te rijden, maar kon geen moment echt de aanval openen.

Als Motorsport.com dit aan Verstappen voorlegt, denkt de viervoudig wereldkampioen echter dat het niet alleen met vuile lucht te maken heeft, maar ook met McLarens bandenkeuze. "Lando kwam dichtbij, maar zakte daarna weer weg. Ik denk dus dat het hen heeft gekost dat ze geen extra set harde banden meer hadden", aldus Verstappen.

"Volgens mij geeft dat een wat vertekend beeld, omdat zij geen twee sets harde banden hadden. Anders waren ze gewoon aan de horizon vertrokken, in elk geval Oscar. Inhalen is hier heel moeilijk, en ja, met harde banden had ik Oscar niet eens meer gezien. Ik kwam zelfs nog heel dicht bij P3, dus in dat opzicht had het zelfs nog een podium kunnen zijn."

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- Het Motorsport.com-team

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