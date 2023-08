In de moderne wereld wordt kunstmatige intelligentie, in het Engels afgekort tot AI, steeds belangrijker. Zeker in de wereld van Formule 1, voorloper in het gebruik van computertechnologie en techniek, worden dergelijke ontwikkelingen goed in de gaten gehouden. Teams slaan de handen ineen met grote dataservicebedrijven, zoals Red Bull met de Amerikaanse techgigant Oracle heeft gedaan.

Volgens Craig Skinner, hoofdontwerper bij het Oostenrijkse team, gaat AI een grote rol spelen binnen de Formule 1, maar is het implementeren ervan niet zo makkelijk als men denkt. “Het is zeker een toepassing die we willen onderzoeken”, vertelt Skinner in de podcast Talking Bull. “Het heeft zeker zijn voordelen. Maar je moet AI instrueren. Je moet het leren waar het naar zoekt, dus uiteindelijk gaat het erom dat je in eerste instantie zelf begrijpt waar je naar op zoek bent. Wat maakt het dat een raceauto snel is? Wat wil je uit de aerodynamica halen? Wat wil je bereiken met de voertuigdynamiek? Dus ja, we gebruiken het inderdaad en we zijn het ook verder aan het onderzoeken, maar uiteindelijk moet je zelf het probleem kunnen begrijpen.”

Geleerd van de oude stempel

Het ontwerpteam van het team van Max Verstappen wordt geleid door Adrian Newey, door velen gezien als de ingenieuste ontwerper binnen de sport. Skinner vertelt hoe het is om met de Brit samen te werken, en verklapt wat het motto van de 64-jarige ingenieur is: “Nooit een compromis vinden. Bij hem gaat het altijd om de performance van de auto, niks anders doet ertoe. Toen ik in 2006 bij het team kwam en hij ook, dat was natuurlijk mijn eerste Formule 1-auto waar ik aan werkte. Hij heeft de denkwijze hoe je een auto ontwerpt volledig veranderd, en er was nooit een compromis. Alles ging altijd om meer performance. Het is die afgezonderde denkwijze die me geleerd heeft hoe je een auto ontwerpt. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Als er het er afschuwelijk uitziet maar het maakt de auto sneller, dan brengen we het naar de auto.”