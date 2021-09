Red Bull ondanks ingreep FIA naar snelste pitstop in Zandvoort

Voor de zomerstop was Red Bull Racing met afstand het sterkste team qua pitstops. De Oostenrijkse formatie liet in acht van de eerste elf races de snelste stop van de dag noteren. Voorafgaand aan de Belgische Grand Prix introduceerde de FIA echter een nieuwe technische richtlijn. De pitstops werden daarmee op enkele fronten iets vertraagd om daarmee de veiligheid te waarborgen. De vraag was of de andere renstallen hierdoor de kloof met de pitcrew van Red Bull konden dichten.

Nadat de race op Spa-Francorchamps letterlijk in het water viel en er geen pitstops werden uitgevoerd, werd de Dutch Grand Prix het eerste meetmoment. In Zandvoort liet Red Bull zien dat de strengere eisen in de pits het afleveren van een snelle stop niet in de weg staan. In de veertigste ronde had het team 2.15 seconden nodig om Max Verstappen van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee leverde Red Bull de snelste stop van de dag af, hoewel Mercedes hen ditmaal op de hielen zat. De pitstop van Valtteri Bottas in ronde 31 kostte het Duitse fabrieksteam 2.18 seconden.

Het effect van de ingreep van de FIA is overigens wel zichtbaar. Daar waar Red Bull in Hongarije slechts 1.88 seconde nodig had voor de pitstop van Verstappen, duurde de stop tijdens de Nederlandse GP bijna drie tienden van een seconde langer. Desondanks blijft de formatie van Verstappen en Sergio Perez het snelste team in de pits. In het klassement voor de Fastest Pitstop Award heeft Red Bull de leidende positie verstevigd. Het team heeft nu 329 punten verzameld, naaste achtervolger Mercedes volgt met 162 punten.

Vijf snelste pitstops tijdens Dutch Grand Prix

Team Coureur Pitstoptijd 1 Red Bull Racing Max Verstappen 2.15 seconden 2 Mercedes Valtteri Bottas 2.18 seconden 3 Alpine Fernando Alonso 2.35 seconden 4 Aston Martin Sebastian Vettel 2.36 seconden 5 Aston Martin Sebastian Vettel 2.43 seconden