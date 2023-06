Bandenleverancier Pirelli merkte dat dit jaar het downforceniveau van de Formule 1-bolides weer omhoog is gegaan. Dat betekent dat de banden in snelle bochten nog meer onder druk komen te staan. Om problemen te voorkomen heeft het Italiaanse bedrijf gewerkt aan nieuwe, stevigere bandencompounds die vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone gebruikt zullen worden.

Om de teams er niet helemaal blind in te laten gaan, kregen zij in Barcelona tijdens de eerste twee vrije trainingen de kans om met de prototypeband, de harde C1-compound, te rijden. Teams deden echter geen runs om de huidige band en de nieuwe band te vergelijken. Dat gaf Pirelli ook geen duidelijk beeld van wat er precies van die versterkte banden verwacht kan worden.

Red Bull heeft in ieder geval 'een klein beetje' geleerd van de bandentest, geeft chief engineer Paul Monaghan aan op een vraag van Motorsport.com. "Ik ga niet verklappen wat wij hieruit afgeleid hebben. Weinig mensen reden de eerste vrije training onder normale omstandigheden. Maar we hebben allemaal metingen gedaan en nu komt het aan op Silverstone." Gevraagd of het team moet aanpassen aan de banden met een verstevigde structuur, antwoordt Monaghan: "Er is een impact. Aanpassen... Ik denk dat we wel goed zitten voor nu. De vuurproef zullen de vrijdag en zaterdag, of zondag, op Silverstone zijn. Ik weet dat mensen drukmeters achter de voorwielen hadden geplaatst om te zien wat er gebeurt. Dat is voor sommigen een ander niveau van voorbereiding. Voor nu zou ik zeggen dat het een bescheiden impact heeft, maar ik kan mijn ongelijk bewezen krijgen op Silverstone."

Concurrent Aston Martin heeft volgens diens performance director Tom McCullough nuttige informatie verzameld om goed voorbereid te zijn voor de Britse Grand Prix. "We hebben veel gegevens verzameld door de metingen. We zullen deze data verwerken en er hopelijk sterker bij staan op Silverstone", zegt McCullough. "Er waren geen enorme verschillen, maar we hebben geen goede runs gedaan met veel brandstof in de tank, dankzij alle andere dingen die we wilden bereiken. Het was meer een datagedreven oefening voor ons."

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur was iets sceptischer over wat zijn team over de nieuwe band heeft geleerd. "Het is niet makkelijk om een duidelijk beeld te scheppen als je maar vijf ronden op een prototypeband hebt gereden", legt de Fransman uit. "We hebben duizenden ronden op de huidige banden gereden en we begrijpen deze nog steeds niet! Vraag me dus niet om de nieuwe compound binnen vijf ronden te begrijpen."

Pirelli F1-baas Mario Isola verwacht niet dat de nieuwe bandenconstructie merkbare gevolgen zal hebben. "Sommige teams gebruikten de prototypeband om de C1 te begrijpen", zegt Isola tegen Motorsport.com. "De constructie maakt dus niet echt een verschil. Alpine gebruikte als enige de basis, de normale constructie, de andere teams gebruikten de prototypeband. Maar Barcelona is bekend terrein en ze weten of de banden zich gedragen zoals het hoort of niet. Ik heb gesproken met teams, maar er waren geen specifieke opmerkingen of problemen."