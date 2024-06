Red Bull niet langer de snelste auto? Horner: "Ik heb het beste team in F1"

Na het zeer dominante seizoen 2023 nivelleren de verschillen dit jaar behoorlijk in de Formule 1. Max Verstappen heeft tot dusver zeven van de tien verreden Grands Prix gewonnen, maar vriend en vijand is het erover eens dat Red Bull niet in al die races over het beste materiaal beschikte. Zo erkende Lando Norris dat hij in Barcelona de snelste auto van het veld had, is er in Montreal vooral naar Mercedes gewezen en concludeert ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez: "Max maakt momenteel het verschil."

Het roept in de persconferentie de vraag van Motorsport.com op of Red Bull Racing volgens Christian Horner nog altijd over de snelste auto van het veld beschikt of niet meer. "Nou, ik denk dat ik nog steeds het beste team in de Formule 1 heb", pareert Horner handig. "De auto is daar een onderdeel van, maar de coureurs ook, net zoals de engineers, onze strategie-afdeling en iedereen die achter de schermen werkt." Horner erkent daarmee indirect dat andere factoren dan de auto momenteel het verschil maken. Verstappen is daarin al meermaals doorslaggevend gebleken, al heeft Oscar Piastri terecht aangegeven dat de uitvoering van Red Bull met de pitstops en de strategie ook van hoog niveau is.

"Het is enorm close en de verhoudingen veranderen van race tot race, maar in de voorbije twee raceweekenden hebben we één keer de poletijd geëvenaard en zaten we er in Barcelona slechts tweehonderdste vanaf. In beide gevallen hebben we het vervolgens alsnog om kunnen zetten in een overwinning, al waren de verschillen erg klein. McLaren zag er in de afgelopen drie of vier raceweekenden misschien het sterkst uit, Ferrari heeft een stap gezet en Mercedes was ook goed tijdens de laatste race en vooral in Montreal. In dat opzicht zie je nu een gezonde rivaliteit in de Formule 1 en dat is precies wat je krijgt met stabiele reglementen. Deze convergentie is normaal."

Horner benadrukt wat hij zondag ook al na de race in Barcelona zei: als men sec naar het seizoen 2024 zou kijken zonder dat te vergelijken met vorig jaar, dan is het nog altijd een goed seizoen. "We zijn zo gewend geraakt aan winnen, dat is het vooral. Maar het is eigenlijk onnatuurlijk wat we vorig jaar hebben gepresteerd. Denk maar eens terug aan 2012, toen hebben we uit mijn hoofd zeven races gewonnen en won Sebastian Vettel er vijf op weg naar zijn wereldtitel. Dat hoort ook bij de Formule 1 en we verwachten dat het vanaf nu tot het einde van het jaar erg spannend zal blijven."

Verstappen vindt mate van convergentie niet normaal

Waar Horner aangeeft dat het normaal is dat de concurrentie snel dichterbij komt, kijkt Verstappen daar iets anders naar. De wereldkampioen denkt dat er nog wel degelijk ruimte voor verbetering moet zijn en wijst naar McLaren, dat in zijn optiek meer progressie heeft geboekt dan Red Bull in de voorbije maanden. "We kunnen wel zeggen: ‘Ja, dat is normaal', maar ik denk dat het niet normaal is. Je wil altijd dat het beter gaat en dat is waarom ik het aankaart. Ik zou ook kunnen zeggen: ‘We hebben gewonnen, dus het is prima’, maar zo sta ik er niet in”, liet Verstappen tijdens de mediadag in Spielberg al noteren.

