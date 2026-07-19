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Red Bull neemt Gwen Lagrue, juniorbaas bij Mercedes F1, in dienst

Volgens Motorsport zal Gwen Lagrue, die al jaren aan het hoofd staat van het juniorcoureursprogramma van Mercedes, bij Red Bull een vergelijkbare functie gaan bekleden. Hij neemt daarbij zijn ervaring mee met het ontwikkelen van talenten als George Russell en Kimi Antonelli.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Gepubliceerd:
Frederic Vasseur, teambaas en General Manager, Scuderia Ferrari, in gesprek met Gwen Lagrue, Mercedes Driver Development Advisor, Laurent Mekies, teambaas RB F1 Team

Gwen Lagrue, verantwoordelijk voor de juniorcoureurs van Mercedes, zal naar verluidt van Motorsport in een vergelijkbare functie bij het Red Bull Formule 1-team gaan werken.

Er is een kant van de F1 die zelden de krantenkoppen haalt, waarbij veel van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van de grootste succesverhalen grotendeels onbekend blijven. Lagrue is een van hen.

Sinds 2016 staat Lagrue aan het hoofd van het juniorcoureursprogramma van Mercedes, waar hij toezicht hield op de werving en ontwikkeling van George Russell en Kimi Antonelli, voordat beiden de overstap maakten naar het officiële F1-team. Hun carrières zijn het duidelijke bewijs van het succes van het juniorcoureursprogramma van Mercedes.

Motorsport.com heeft vernomen dat Lagrue Mercedes gaat verlaten om een vergelijkbare functie bij Red Bull te gaan bekleden. Het is nog niet duidelijk wanneer de Fransman officieel aan zijn nieuwe functie begint, en tot nu toe hebben geen van de betrokken partijen hierover commentaar gegeven.

Lagrue's carrière in de motorsport begon als kartracer, waarna hij de overstap maakte naar de rallysport. Later besloot hij zijn ervaring in te zetten voor coureursmanagement en talentontwikkeling, waarbij hij een sterke reputatie opbouwde in het ontdekken en begeleiden van jonge talenten.

Na een periode als zelfstandige werd hij in 2011 aangetrokken door de toenmalige teambaas van Lotus, Eric Boullier, om het juniorprogramma van het team te leiden. Tijdens zijn tijd daar was hij verantwoordelijk voor het aantrekken van coureurs als Esteban Ocon en Alex Albon, voordat hij in 2016 de overstap maakte naar Mercedes.

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Zijn eerste dag in Brackley was allesbehalve alledaags. Zijn eerste opdracht was om Russell te overtuigen een fabrieksstoeltje bij BMW in de DTM v e af te slaan en in plaats daarvan zijn carrière in de eenzitters onder de vlag van Mercedes voort te zetten. Dit bleek een beslissend moment in de carrière van Russell te zijn.

Russell werd gevolgd door verschillende andere veelbelovende jongeren, waaronder Antonelli, die Lagrue al opmerkte toen de Italiaan nog maar 11 jaar oud was. Ook die beslissing was een soort gok, vooral omdat niet iedereen binnen Mercedes ervan overtuigd was dat het de juiste zet was om in zo’n jonge coureur te investeren.

Voor Red Bull betekent de komst van Lagrue een belangrijke versterking nu het een nieuw hoofdstuk in zijn juniorprogramma begint.

 Helmut Marko leidde 25 jaar lang het juniorprogramma van Red Bull, dat meerdere F1-racewinnaars en wereldkampioenen voortbracht, maar de afgelopen jaren ook minder succesvolle periodes kende.

De komst van Lagrue valt samen met een moment waarop Red Bull zijn structuur voor coureurontwikkeling hervormt. De aanzienlijke middelen van de groep – te beginnen met de twee F1-stoelen bij Racing Bulls – worden nu toevertrouwd aan een van de meest gewaardeerde talentscouts in de motorsport.

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