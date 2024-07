Red Bull neemt beslissing: Ricciardo ook na zomerstop bij RB F1

De top van Red Bull en RB F1 – onder wie teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko – kwamen op maandag bijeen in Milton Keynes om de plannen voor de tweede seizoenshelft te bespreken. Bovenaan de agenda stond de kwestie-Pérez. De topmannen besloten om door te gaan met de Mexicaan. Ook de line-up van het RB F1 Team werd besproken. Met name de toekomst van Daniel Ricciardo was onduidelijk. De Australiër presteert wisselvallig en heeft in tegenstelling tot teamgenoot Yuki Tsunoda moeite om constant sterk voor de dag te komen.

Ricciardo was een van de kandidaten bij Red Bull Racing als Pérez aan de kant werd geschoven. Tegelijkertijd bestond de kans dat hij in de zomerstop plaats moest maken voor toptalent Liam Lawson. Intern is men echter tevreden over de progressie die de goedlachse Australiër de voorbije weken heeft geboekt, waardoor besloten is geen verandering door te voeren. Daardoor is hij voorlopig zeker van zijn plekje, terwijl Lawson weet dat hij de rest van het seizoen vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.

CEO Peter Bayer vertelde recent in gesprek met Motorsport.com: “Daniel heeft ons gigantisch geholpen. Toen hij zich vorig jaar bij het team voegde, bracht hij een heel nieuwe energie en spirit binnen. Hij heeft Yuki extreem goed gesteund. Yuki heeft zeer recent te kennen gegeven dat hij nog steeds leert van Daniel. Het hoort bij onze taak, ook als missie van de stakeholders, om rijders te ontwikkelen. En dat doen we momenteel.”

Ricciardo stapt woensdag in de RB tijdens een filmdag op Imola, waar ook Lawson een run krijgt.