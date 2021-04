Wolff ziet samenwerking Red Bull en VW voor zich, Horner countert

Red Bull neemt de Honda-motoren vanaf volgend jaar in eigen beheer en wil vanaf 2025, als het nieuwe motorreglement van kracht moet zijn, met een eigen krachtbron aan de start verschijnen. Het energiedrankenmerk heeft daarvoor Ben Hodgkinson overgenomen van Mercedes en richt momenteel drie hallen te Milton Keynes in. Alles lijkt daarmee op een eigen motor te wijzen, al ziet Wolff ook nog een alternatief voor Red Bull: samenwerken met Volkswagen, al dan niet voor de naamgeving van de nieuwe motor.

Twee opties voor Red Bull onder nieuw motorreglement?

Gevraagd naar het vertrek van Hodgkinson, laat Wolff namelijk optekenen: "Misschien volgen er nog wel een paar mensen, mensen die overstappen naar dit spannende project. Ik zie heel duidelijk wat de strategie van Red Bull is en die is niet dom. Red Bull gaat mensen aantrekken. Aan de ene kant willen ze hun eigen motor creëren, maar aan de andere kant is het geen geheim dat de Volkswagen Group met twee merken kijkt naar de Formule 1. Dat is ook onderdeel van de gesprekken geweest. Dus zij [Red Bull] kunnen op ieder moment beslissen of ze met hun eigen motor door willen gaan of dat ze met een Duitse fabrikant in zee willen."

"De deal die ze met Honda hebben gesloten over de intellectuele eigendommen vind ik erg slim. Ze nemen de intellectuele eigendommen over en kunnen richting 2025 hun eigen motor bouwen. Dat kan tot Red Bull power units leiden, maar ze kunnen ook in zee gaan met Audi of met Porsche. Al met al is het voor mij heel logisch wat ze aan het doen zijn", zo laat Wolff aan Sky Sports F1 weten. De Oostenrijker sprak eerder al van een 'wedstrijdje touwtrekken' met Red Bull om de beste mensen te behouden dan wel aan te trekken voor het eigen motorenproject.

Horner: "Wolff kan beter aan eigen bedrijf denken"

Horner werd niet veel later geconfronteerd met deze uitlatingen van Wolff en reageerde gevat. "Toto vindt dat leuk en denkt altijd precies te weten wat er binnen andere bedrijven gebeurt. Maar misschien kan hij beter aan zijn eigen bedrijf denken", aldus de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez. Een samenwerking met VW zit volgens Horner nog niet concreet in de pijplijn. "Wij bouwen fantastische faciliteiten en krijgen ook aardig wat talent om in die faciliteiten te werken. Zodoende krijgen we alles op de eigen campus en wordt het volledig geïntegreerd met de chassis-afdeling. Naast Ferrari zijn wij het enige team dat het zo voor elkaar krijgt. Hoe die motor gaat heten, is een heel ander vraagstuk. Momenteel zijn er geen gesprekken gaande en is onze intentie om het gewoon een Red Bull-motor te maken. Maar die motor kunnen we natuurlijk iedere naam geven in de toekomst. Veel interessanter is dat we straks alles geïntegreerd hebben in Milton Keynes", houdt Horner zich nog op de vlakte.