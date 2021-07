Red Bull-motor voor 2022 komt nog uit Honda-fabriek in Japan

Red Bull neemt de Honda-motoren vanaf volgend jaar formeel in eigen beheer. Het Japanse merk vertrekt immers aan het eind van dit kalenderjaar uit de Formule 1. Toch zal dat geen omwenteling van het ene op het andere moment worden. Zo neemt Red Bull Powertrains meerdere Honda-werknemers over en zal het laatstgenoemde merk nog op de achtergrond actief blijven. Dat geldt in ieder geval voor 2022. Waar 'performance upgrades' tijdens het F1-seizoen strikt verboden zijn, mogen alle motorleveranciers voor de eerste race van 2022 nog wel eenmaal een doorontwikkelde motor introduceren.

Daar komt bij dat die motor moet worden aangepast aan E10-brandstof. Twee facetten die het eigen motorenproject van Red Bull - dat nog in opbouw is - de pet te boven gaan. Honda reikt de helpende hand en zal de 2022-motor nog aanleveren vanuit Japan. Gevraagd of de motor daadwerkelijk in Sakura wordt gemaakt in plaats van te Milton Keynes, luidt het antwoord van Toyoharu Tanabe:"Ja, dat klopt. Red Bull en Honda werken trouwens al langer aan dat project samen. Daarbij bespreken we de transitie die volgend jaar gaat plaatsvinden", aldus de technisch directeur tegenover onder meer Motorsport.com Nederland.

Red Bull zelfvoorzienend vanaf 2023, maar blijft uitkijken naar partners

"Ik kan niet in details treden over die nieuwe motor, maar we gaan de goede kant op met de voorbereidingen op volgend jaar. Onze mensen in de fabriek werken keihard en ik doe dat hier op het circuit", legt de Japanner uit. Navraag bij Christian Horner leert dat Red Bull inderdaad voor een belangrijk deel op Honda vertrouwt volgend jaar. "2022 zal inderdaad een overgangsjaar worden voor Red Bull Powertrains. We werken met Honda aan een zachte landing, eentje waarbij de 2022-motoren nog in Sakura worden geassembleerd. Vanaf 2023 kunnen we die dingen allemaal in eigen beheer doen." De doorontwikkeling is tegen die tijd overigens volledig bevroren voor meerdere jaren.

Horner bevestigt dat Red Bull vanaf dat moment 'zelfvoorzienend' kan werken op motorisch vlak, maar voegt toe dat hij de gesprekken over het nieuwe motorreglement (2025 of 2026) met bovenmatige interesse volgt. Red Bull wil dan een eigen motor bouwen, maar kan dat eveneens met een partner uit bijvoorbeeld de VW Group doen. Zaterdagmiddag om 17.00 staat er in Spielberg een belangrijke bijeenkomst over het nieuwe motorreglement gepland. Naast de huidige motorleveranciers (behalve Honda) zijn ook Audi en Porsche daarbij aanwezig.

Video: De motorenbijeenkomst in Oostenrijk, het verweer van Honda en de vrijdagse trainingen besproken in een nieuwe F1-update