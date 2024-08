Red Bull gaat in Monza door met testen van 'Frankenstein-vloer' Max Verstappen

Nadat de laatste maanden stroef zijn verlopen, poogt Red Bull Racing iets van de oude vorm terug te vinden. De problematiek met de RB20 is complex, aangezien het niet slechts om een gebrek aan pure snelheid gaat. Beide coureurs klagen ook over balansproblemen die de auto verraderlijk maken om in te rijden. "Het zit vooral in de auto zelf, al beperkt dat ook wat je met de afstelling kunt doen. Je wilt die problemen namelijk niet erger maken." Het betekent dat de Red Bull-auto wispelturig is en dat het window voor een geschikte set-up kleiner is dan dat Verstappen en co graag zouden willen zien.

Zoektocht naar goede balans met de vloer

In Zandvoort maakte de drievoudig wereldkampioen al duidelijk dat de balansproblemen gaandeweg zijn ontstaan. "Aan het begin van dit seizoen waren ze er nog niet." Verstappen erkende in Nederland ook dat er 'iets' verkeerd is gegaan in de doorontwikkeling van de RB20. De meest simpele gedachte is dan om terug te gaan tot net voor dat bewuste moment, bijvoorbeeld naar de specificatie die in China nog succesvol was. Dat is volgens Verstappen echter iets te kort door de bocht. "Ik denk niet dat we daarmee sneller zouden zijn. Andere teams hebben natuurlijk wel goedwerkende updates geïntroduceerd. Onze eigen auto 'downgraden' voor een betere balans, zal daardoor niet sneller zijn."

In plaats daarvan zoekt Red Bull naar een zo goed mogelijke middenweg. Zo reden Sergio Pérez en Max Verstappen in Zandvoort met uiteenlopende vloerspecificaties. Red Bull probeert zo uit te vinden of de vloerupdate uit Imola de balansproblemen in de hand heeft gewerkt. Verstappens vloer uit Zandvoort was derhalve gebaseerd op de specificatie van vóór Imola, toen Red Bull nog vier van de vijf voorgaande races won. Toch was het niet volledig die specificatie, aangezien de vloer is gecombineerd met nieuwe onderdelen die nadien zijn geïntroduceerd en waarvan Red Bull zeker weet dat ze werken. Een teamlid noemt het daardoor een 'Frankenstein-vloer', aangezien die uit verschillende onderdelen bestaat.

Na een vergelijkende test in Zandvoort gaat Red Bull er in Italië mee verder. "Het probleem is dat het in Zandvoort heel lastig was om een goed beeld te krijgen door de regen en wind", legt Verstappen na een vraag van Motorsport.com uit. "We hebben wel een idee gekregen, maar het was niet zo dat Checo zijn auto bijvoorbeeld veel sneller was. We moeten in algemene zin gewoon meer performance vinden en ook een betere balans, aangezien we in Zandvoort nog steeds klaagden over dezelfde balansproblemen. Dit is natuurlijk weer een heel ander raceweekend. Los van alle dingen die we met de auto willen proberen, is dit een heel ander circuit en ook daar moet je rekening mee houden. We proberen in ieder geval veel verschillende dingen om de balans van de auto te verbeteren."

'Alle referenties weg' door aanpassingen aan Monza

Waar Verstappen benoemt dat Monza een compleet andere baan is dan Zandvoort, is het Autodromo Nazionale zelf ook op de schop gegaan voor de editie van dit jaar. De aanpassingen trokken donderdag veel aandacht tijdens de mediadag, al wil Verstappen in tegenstelling tot sommige collega's nog niet al te hard oordelen. "Het grootste probleem in Monza was altijd dat de baan enorm hobbelig was. Het circuit opnieuw asfalteren was daardoor misschien al wel genoeg geweest. Ascari ziet er nu heel anders uit dan voorheen, maar ik weet nog niet of het beter of slechter is geworden. Laten we eerst maar eens gaan rijden." De Red Bull-coureur erkent wel dat de aanpassingen in Monza de voorbereidingen voor teams lastiger maken. "Je kunt nu niet echt meer afgaan op de voorbije jaren, omdat het asfalt anders is en ook doordat de lay-out van sommige bochten iets is veranderd door de nieuwe kerbstones. We moeten eerst zien of we het goede downforceniveau kunnen vinden, aangezien alle referenties nu weg zijn."