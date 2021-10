Ferrari nipt sneller dan Aston Martin voor snelste pitstop in Texas

In de eerste seizoenshelft stond er geen maat op de pitcrew van Red Bull Racing als het aankwam op de pitstops. Sinds de zomerstop dienen de teams zich echter te conformeren aan nieuwe technische richtlijnen omtrent de pitstops, waarbij een deel van de automatisering werd teruggedraaid en waardoor de stops langzamer werden. Die ingreep heeft Red Bull geraakt, want in de eerste vier races na de onderbreking klokte de renstal slechts tweemaal de snelste pitstop.

Daar slaagde de Oostenrijkse formatie in Turkije nog in, maar in de Verenigde Staten zat Red Bull niet bij de vijf beste pitstops. De snelste bandenwissel op het Circuit of the Americas werd uitgevoerd door Ferrari. De pitcrew van de Scuderia had in ronde 11 slechts 2,24 seconden nodig om Carlos Sainz van een nieuw setje banden te voorzien. Daarmee was Ferrari 0,03 seconden sneller dan Aston Martin tijdens de pitstop van Lance Stroll in ronde 34. De derde snelste pitstop van de Amerikaanse Grand Prix kwam op naam van Alpine, dat Fernando Alonso in 2,29 seconden weer op pad stuurde met vers rubber.

De winst in het klassement van de Fastest Pitstop Award lijkt echter al zo goed als zeker voor Red Bull. Met nog vijf races voor de boeg en 215 punten te verdelen heeft de energiedrankjesgigant 424 punten verzameld, 184 punten meer dan nummer twee Mercedes. Aston Martin volgt in het klassement op de derde plaats met 178 punten, zij kunnen de Fastest Pitstop Award dus al niet meer winnen.

De vijf snelste pitstops van de Amerikaanse Grand Prix

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Ferrari Carlos Sainz 2.24 11 2 Aston Martin Lance Stroll 2.27 34 3 Alpine Fernando Alonso 2.29 39 4 Mercedes Valtteri Bottas 2.32 34 5 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 2.34 26