Red Bull met Ford in zee, wat te verwachten van F1-presentatie in New York?

Red Bull Racing trapt het seizoen 2023, waarin het team beide wereldtitels hoopt te verdedigen, af in New York. Net als zusterformatie AlphaTauri trekken de Red Bull-coureurs naar The Big Apple. AlphaTauri doet dat op 11 februari en die datum is niet zomaar gekozen. Zo valt de presentatie met Nyck de Vries en Yuki Tsunoda in de New York Fashion Week en is dat een geschikt moment voor kledingmerk AlphaTauri, dat graag meer voet aan de grond krijgt op het Amerikaanse continent.

Motorsport.com Nederland is een enquête gestart om het kijkgedrag en de wensen van de televisiekijkende Formule 1-fan in kaart te brengen. Doe nu mee en laat je stem horen!

Gaat Red Bull de echte auto tonen of niet?

AlphaTauri heeft al laten weten dat het een livery reveal betreft en dus niet de daadwerkelijke auto. Red Bull laat dat traditiegetrouw in het midden, al is het ook hier onwaarschijnlijk dat fans de echte 2023-creatie al zien. Vorig jaar was dat evenmin het geval en kwam Red Bull met het gekochte showmodel van de FIA op de proppen. Alhoewel Red Bull er zelf niets over communiceert en op sociale media spreekt over de 'RB19 launch' lijkt een aanpak zoals vorig jaar voor de hand te liggen.

Helmut Marko heeft eerder aan deze website laten weten dat Red Bull traditiegetrouw 'pas laat klaar is met de auto'. Hij geeft ermee aan dat er doorgaans tot kort voor de wintertest aan het nieuwe strijdwapen wordt gewerkt. De RB19 - of een aanzet daartoe - begin februari al naar New York verplaatsen, is in dat licht gezien onwaarschijnlijk. Derhalve moeten fans rekening houden met een presentatie zoals vorig jaar, waarin Max Verstappen, Sergio Perez en Christian Horner aan het woord komen, maar het voor de uiteindelijke auto wachten blijft op de testdagen in Bahrein. Dat gaat ook op doordat Red Bull in de jaren waarin het wél met de echte auto voor de dag kwam, geen presentatie organiseerde. In dat geval werd er in de luwte een shakedown op Silverstone afgewerkt, al dan niet in een speciale kleurstelling.

Samenwerking met Ford in New York aangekondigd?

Waar het bij AlphaTauri om mode draait, is de keuze van Red Bull voor New York veelal aan Ford gekoppeld, en terecht. Daar moet wel bij gezegd dat de eerste New York-plannen al voor die tijd zijn gesmeed en dat Ford dus niet de enige reden kan zijn. Wel is een presentatie op Amerikaanse bodem een perfect moment om de samenwerking met Ford aan te kondigen. Zo is niet voor niets duidelijk geworden dat Ford verschillende mensen van de eigen sociale media naar de Red Bull-launch in New York stuurt. Donderdag lekte via een Italiaans persbureau ook alvast een compleet persbericht uit, dat abusievelijk te vroeg naar verschillende redacties is gestuurd - waaronder de Italiaanse zusterpublicatie van deze site. Daarin is te lezen hoe Ford, Stefano Domenicali en Mohammed Ben Sulayem op het nieuws reageren.

In gesprek met Motorsport.com erkende Ford-kopstuk Mark Rushbrook eerder al dat de Formule 1 zeker het overwegen waard is en achter de schermen spreekt het merk al veel langer met Red Bull. Na het stuklopen van de onderhandelingen met Porsche had Red Bull verschillende opties en inmiddels is Ford uitverkoren voor een motorische samenwerking. Red Bull Powertrains kan de verbrandingsmotor op eigen kracht maken - dat is na de GP van Hongarije ook al gebeurd - maar over de verdere invulling is nog niet alles bekend. Zo is onduidelijk of Red Bull Powertrains alles zelf maakt en een partij als Ford de motor puur laat badgen in ruil voor geld of dat de samenwerking verder gaat dan dat, waarbij kennis van de elektrische motorcomponenten welkom is. Technische input van Ford is wel waarschijnlijk, ook afgaande op wat Red Bull heeft laten doorschemeren.

Al met al wijst veel erop dat Ford al officieel aangekondigd wordt als de motorische partner van Red Bull vanaf 2026, al wil het team dat qua timing nog niet bevestigen. De meest recente geluiden waren begin deze week dat de gesprekken in een vergevorderd stadium waren aanbeland en dat een samenwerking aanstaande zou zijn, al was er op dat moment nog niet getekend. In de openbaarheid staat het moment van de aankondiging dus niet vast, al verraden het schema van de mediasessies na afloop en het gelekte persbericht wel dat er op motorisch vlak iets te gebeuren staat.

Waar is de Red Bull-presentatie te volgen?

Net zoals vorig jaar zet Red Bull een livestream op om het publieke deel van de presentatie te kunnen volgen. Deze zal om 15.00 uur Nederlandse tijd beginnen, dus om 9.00 uur lokale tijd in New York. Net als in 2022 heeft het team enkele fans de mogelijkheid geboden om de stream uit te zenden op één van de eigen sociale media-kanalen. Wie niet tot deze groep behoort, hoeft niet getreurd te zijn. Vanaf 15.00 uur vanmiddag is de Red Bull-presentatie namelijk ook live te volgen bij Motorsport.com Nederland, hier dus. Je hoeft zo niets van Red Bulls 2023-aftrap te missen.

Na afloop van de presentatie zullen Max Verstappen, Sergio Perez en Christian Horner extra tekst en uitleg geven in online mediasessies, waarvan de inhoud natuurlijk ook op deze site terug te lezen is. Om de dag af te sluiten wordt alles nog eens geanalyseerd in een extra aflevering van de F1-update, die zowel hier als ook op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland te vinden is.