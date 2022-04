Red Bull werkt aan gewicht: "Met te zware RB18 niet hele jaar vooraan"

De Formule 1-auto's zijn onder het nieuwe reglement wederom zwaarder geworden dan vorig jaar. De FIA had het minimumgewicht al verhoogd tot 795 kilogram, maar daarmee bleek de kous nog niet af. De meeste formaties kwamen boven het minimumgewicht uit en omdat extra gewicht nou eenmaal tijdverlies betekent, is er een politiek spel op gang gekomen. Het gevonden compromis is dat het minimumgewicht met drie kilo is verhoogd, al heeft Red Bull voor tien kilogram gepleit.

Dat laatste getal is niet willekeurig gekozen. Zo zit het gewicht van de RB18, het strijdwapen van Max Verstappen en Sergio Perez, ook zo'n tien kilo boven het minimum van de FIA. "Dat kun je wel ongeveer aannemen, ja", laat Helmut Marko tijdens een interview op het YouTube-kanaal van Formel 1 - de Duitse tak van Motorsport.com - weten. Red Bull is daarmee geen uitzondering. Sterker nog: van alle F1-teams lijkt alleen Alfa Romeo pal op het minimumgewicht te zitten. "Op basis van onze informatie en afgaande op hoe fel zij tegen het verhogen van het minimumgewicht waren, klopt dat wel. Zij hebben ook een iets kortere wielbasis, al kan ik hun situatie natuurlijk niet helemaal inschatten. Maar in combinatie met de Ferrari-motor kan dit gewicht wel hun goede optredens verklaren."

Dat laatste geeft al aan hoe zwaar de extra kilo's - letterlijk en figuurlijk - wegen. Op het Jeddah Corniche Circuit schatte Marko tien extra kilo's op drieënhalve tot vier tienden tijdverlies. Dat is wellicht een tikkeltje hoog aangehouden, al staat voor Marko wel als een paal boven water dan Red Bull gewicht moet verliezen om vooraan mee te blijven draaien. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, omdat gewichtsbesparing onder het budgetplafond een grote kostenpost is. "Door het budgetplafond is het veel lastiger geworden om gewicht te verliezen. Je moet veel preciezer afwegen wat het beste compromis is tussen technische vooruitgang, gewichtsverlies en betrouwbaarheid."

'Imola neemt de rol van Barcelona over'

Die aspecten hangen logischerwijs ook nauw met elkaar samen. Zo hebben bepaalde teams in eerste instantie bewust voor robuustere en dus zwaardere materialen gekozen. Dit moest de totale betrouwbaarheid vergroten en er eveneens voor zorgen dat de onderdelen in kwestie langer mee zouden gaan, hetgeen weer belangrijk is onder het budgetplafond. Desondanks stelt Marko dat het terugbrengen van het gewicht hoog op de prioriteitenlijst van Red Bull staat. "Eén ding is zeker: je kunt in dit veld zeker niet een heel jaar vooraan rijden met een auto die te zwaar is."

Hamvraag is natuurlijk wanneer Red Bull dan wel in de buurt van het minimumgewicht komt. Marko heeft al uit de doeken gedaan dat zijn hoofdmacht met de upgrades in Imola een belangrijke stap wil zetten en verwacht sowieso dat het raceweekend in Italië een beter beeld gaat geven van de verschillende teams. "Ik denk dat Imola qua updates de rol een beetje heeft overgenomen van Barcelona." Marko doelt daarmee op grote upgradepakketten van teams, die vaak aan het begin van het Europese seizoen te zien zijn. Het moet ook een iets beter beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen geven, al zal 2022 sowieso een ontwikkelingsrace van start tot finish worden.