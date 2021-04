Honda maakte vorig jaar bekend aan het eind van het Formule 1-seizoen 2021 de sport te verlaten. In 2022 neemt Red Bull de intellectuele rechten van de krachtbron over, al zal er door de bevriezing van het motorreglement technisch weinig meer ontwikkeld hoeven worden. De Japanners hebben in de wintermaanden niet stilgezeten en een gloednieuwe power unit ontwikkeld. Deze is kleiner en krachtiger dan de voorganger. Dat werd al tijdens de seizoensopener in Bahrein bewezen met de indrukwekkende snelheid van de RB16B en de AlphaTauri’s van Pierre Gasly en rookie Yuki Tsunoda.

“Ik moet zeggen dat Honda in Sakura fantastisch werk heeft geleverd, want deze nieuwe power unit is veel krachtiger en heeft een beter rijgedrag dan in het verleden het geval was”, aldus Tost. “Ik denk dat Honda echt heel, heel erg dicht bij Mercedes komt. En ik kan de Japanse engineers enkel bedanken want zij hebben fantastisch werk geleverd.”

“Red Bull misschien zelfs sneller dan Mercedes”

Ondanks de krachtigere Honda-motor en de veelbelovende vijfde startpositie voor Pierre Gasly vertrok AlphaTauri met ‘slechts’ twee punten uit Bahrein. De Fransman raakte in een duel met Daniel Ricciardo bij de start zijn voorvleugel kwijt en gaf enkele ronden voor het einde vanuit kansloze positie op. Teamgenoot Yuki Tsunoda gaf zijn debuut glans met een keurige negende stek. Ondanks de matige opbrengst is Tost tevreden: “We hebben op alle vlakken vooruitgang geboekt maar we mogen onze tegenstanders ook niet vergeten. Kijk naar McLaren: zij hebben de Mercedes-motor en zien er erg sterk uit. Naar mijn mening zijn Red Bull en Mercedes van hetzelfde niveau, Red Bull is misschien zelfs sneller. Daarna komt McLaren en we moeten daarna afwachten wat er gaande is bij Ferrari. Wij staan dicht bij Ferrari en de rest. Het is een kwestie van enkele honderdsten. Wij hebben progressie geboekt maar de rest ook. De vraag is nu wie er beter werk geleverd heeft. Daar kan ik pas aan het einde van het seizoen antwoord op geven. Ik heb twee, drie races nodig om een beter beeld te krijgen. Het zit heel dicht bij elkaar en het wordt hetzelfde liedje als vorig jaar.”

De ervaren teambaas verwacht ook de komende races sterk voor de dag te kunnen komen: “Over het algemeen is de wagen snel, hopelijk ook betrouwbaar. Het team krijgt steeds meer ervaring. Gelukkig is er op engineering-gebied niets veranderd. Dat is erg belangrijk. Ook operationeel gezien beschikken we over een sterke crew. En we hebben twee heel snelle rijders. Pierre, met meer ervaring, en Yuki als rookie maar hij leert snel. Die combinatie zou ons een competitiever pakket moeten opleveren dan vorig jaar het geval was.”

VIDEO: Coronel: “Red Bull en Honda gaan all-in dit jaar”