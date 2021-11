Red Bull: Mercedes heeft niet langer abnormaal voordeel qua topsnelheid

Red Bull Racing en Mercedes zijn in 2021 op de baan verwikkeld in een fascinerende strijd om de wereldtitels, maar ook daarnaast wordt er een duel uitgevochten. Nadat eerder dit jaar de achtervleugel van de Oostenrijkse renstal onder vuur lag, ligt nu de vleugel van Mercedes onder een vergrootglas. Red Bull vermoedt dat het Duitse fabrieksteam een flexibele vleugel gebruikt om aan een hogere topsnelheid te komen, waarbij de verdenkingen gebaseerd zijn op foto’s die markeringen tonen die dat bevestigen. Mercedes-teambaas Toto Wolff deed dat vervolgens af door te verklaren dat de concurrent ‘spoken ziet’.

In Qatar voerde de FIA echter verscherpte tests in om de flexibiliteit van het grote dwarselement van de achtervleugel te meten. Hoewel de regels niet zijn veranderd en de vleugels van Mercedes gewoon door de tests zijn gekomen, gelooft Red Bull dat er wat veranderd is in de topsnelheid van de concurrent. “Wat we in de afgelopen races hebben gezien, was een abnormale topsnelheid”, vertelde teambaas Christian Horner. “Ik denk dat Toto [Wolff] pijn en moeite heeft gedaan om erop te wijzen dat er winst is geboekt qua topsnelheid terwijl er niets is veranderd, maar het is bemoedigend dat dit de eerste race sinds voor Silverstone is dat we hun topsnelheid kunnen evenaren.”

De extra FIA-tests voor de achtervleugel zijn puur bedoeld om te kijken of er verscherpte reglementen nodig zijn in de toekomst. Het niet doorstaan daarvan is dan ook geen overtreding van de reglementen. Toch is Horner blij dat er extra gemonitord wordt. Hij ziet het als een positieve ontwikkeling. “Ik ben denk ik blij te zien dat er goed op wordt toegezien. Ik ben ervan overtuigd dat de ingevoerde tests iedere mogelijkheid tot omzeilen zullen uitroeien.”

Een blik op de topsnelheden van Mercedes en Red Bull in de kwalificatie voor de afgelopen vijf races leert dat Mercedes op ieder circuit een voordeel genoot qua topsnelheid. Het verschil in Qatar was een stuk minder groot dan tijdens de races in Mexico en Brazilië, maar zat op een vergelijkbaar niveau als tijdens de Turkse Grand Prix.

Topsnelheden tijdens afgelopen vijf GP's (km/h)

Race Mercedes Red Bull Racing Qatar 323,9 320,7 Brazilië 327,5 318,8 Mexico-Stad 351,1 343,2 Verenigde Staten 323,3 318,3 Turkije 327,6 324,1