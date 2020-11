Horner: Red Bull heeft 'meer tijd' om te beslissen over Albon

Er hangen al enige tijd vraagtekens boven de toekomst van Albon, die een moeizaam eerste volledige seizoen beleeft bij Red Bull. Teamgenoot Max Verstappen overklast hem en bovendien scoorde de Britse Thai in de laatste vier Grands Prix slechts één schamel puntje. Red Bull heeft gezegd dat Albon zijn plekje naast Verstappen zelf moet claimen, maar de Oostenrijkse renstal bekijkt intussen alle opties. Mocht besloten worden dat Albon niet meer in de plannen past, dan zoekt het team buiten het eigen opleidingstraject naar een vervanger. In dat geval zijn Sergio Perez en Nico Hülkenberg, vooralsnog beiden zonder zitje in 2021, de belangrijkste gegadigden.

Albon kende een aardige vrijdag in Turkije met een tweede tijd in de eerste vrije training en een vijfde tijd in de tweede oefensessie. Na de laatste sessie werd Horner gevraagd een update te geven over de toekomst van Albon. Hij stelt dat Red Bull Racing meer tijd heeft om de knoop door te hakken omdat de overige zitjes vrijwel allemaal al ingevuld zijn. “Vandaag had hij een hele behoorlijke dag, waarschijnlijk zijn beste vrijdag van de afgelopen tijd. Al die tijd heb ik gezegd dat we willen zien dat Alex zijn plekje claimt”, zei Horner. “Het verschil is dat alle andere zitjes in de F1 gevuld zijn voor onze alternatieven. Dat geeft ons wat extra tijd om de best mogelijke beslissing te nemen. Ook kunnen we Alex zoveel mogelijk tijd geven en zo goed mogelijk ondersteunen, en dan zien we wat er in de laatste drie, vier races gebeurt.”

Officieel heeft Haas F1 nog twee plekjes vrij voor 2021, maar de verwachting is dat deze stoeltjes zijn gereserveerd voor F2-coureurs Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Yuki Tsunoda is de grote favoriet voor de tweede plek bij AlphaTauri, terwijl de verwachting is dat Lewis Hamilton een nieuw contract gaat tekenen bij Mercedes. Red Bull is daardoor de enige realistische optie voor Perez en Hülkenberg om een plekje op de grid van 2021 te veroveren. Mede daardoor gaat Red Bull zichzelf geen deadline opleggen voor de keuze, stelt Horner. “Door het contract van Alex kunnen we die keuze na het seizoen maken. We weten natuurlijk wat de andere opties zijn. Zoals gezegd liggen alle andere stoeltjes in de F1 vast, behalve Mercedes. Ik betwijfel echter of Lewis volgend jaar bij ons komt, maar je weet het nooit.”