Red Bull en Verstappen klokken snelste pitstop in Hongarije

Max Verstappen zag al direct na de start zijn winstkansen in de Hongaarse Grand Prix om zeep worden geholpen door Valtteri Bottas. De Fin parkeerde aan het einde van het rechte stuk zijn Mercedes W12 in de achterkant van de McLaren van Lando Norris die op zijn beurt in de rechterflank van de RB16B van Verstappen knalde.

De Nederlander wist terug te keren naar de pitstraat en tijdens de code rood die op het incident volgde, konden er wat herstelwerkzaamheden aan de bolide worden uitgevoerd, maar erg veel hiep dat allemaal niet. Verstappen reed een kansloze race, maar zijn pitcrew bezorgde hem nog wel de snelste pitstop van de dag. De bandenwissel van 1.88 seconden was niet alleen de snelste tijd van de dag, maar zelfs van het hele seizoen. Tot dusver was de stop van Verstappen in Bahrein de snelste: 1.93 seconden. Het wereldrecord staat nog steeds op 1.82 seconden (eveneens op naam van Red Bull en Verstappen).

In de strijd om de DHL Fastest Pitstop Award gaat Red Bull nog steeds onbedreigd aan de leiding. De Oostenrijkse formatie heeft na elf races 298 punten verzameld, waarmee het meer dan het dubbele aantal punten heeft van de nieuwe nummer twee Mercedes.

Snelste pitstops tijdens Hongaarse Grand Prix

Team Coureur Tijd 1 Red Bull Racing Max Verstappen 1.88 seconden 2 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 2.18 seconden 3 Alpine Esteban Ocon 2.19 seconden 4 Mercedes Lewis Hamilton 2.23 seconden 5 AlphaTauri Pierre Gasly 2.34 seconden