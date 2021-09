Horner: "Verstappen had nooit in buurt van Hamilton moeten zitten"

De Nederlandse Red Bull-coureur verlaat Monza met een voorsprong van vijf punten op Lewis Hamilton. Alhoewel iedereen bij het energiedrankenmerk daar op voorhand blind voor had getekend, levert de gang van zaken toch een bittere nasmaak op. Red Bull heeft normaal weinig in de melk te brokkelen op de hogesnelheidstempel, maar als er in het hybride tijdperk een kans lag om toe te slaan, dan was het dit jaar wel. Met een goede start en Lewis Hamilton achter beide McLarens had Verstappen een gat willen trekken in de openingsfase. Zoals bekend liep het allemaal anders, al heeft Red Bull nadien ook fouten gemaakt.

Menselijke fout bij de pitstop

De pitstop van ruim elf seconden springt daarbij het meest in het oog. "Dat is een menselijke fout geweest", erkent Horner nu. "Rechtsvoor ging iets mis. Het wiel leek er wel goed op te zitten en was klaar om te gaan, maar de auto werd niet losgelaten." Alhoewel de teambaas dat niet met zoveel woorden kan zeggen, gaat er een verhaal rond dat het signaal 'klaar' nog niet was gegeven door de man met de wheelgun, waardoor Verstappen niet kon vertrekken. De Nederlander sprak meteen na afloop ook van 'een miscommunicatie tussen de wheelgun en de persoon die hem bediende'. Het past naadloos bij de woorden van Horner: "Het ging inderdaad om een menselijke fout, maar ik moet daar wel meteen bij zeggen dat onze mannen normaal fenomenaal werk leveren in de pitstraat. Deze zondag viel het alleen niet onze kant op."

Het maakt dat Verstappen achter Norris belandde en uiteindelijk Hamilton op zijn weg vond. "Dit heeft ons in de bekende situatie gebracht. Normaal gesproken hadden we helemaal niet in de buurt van Lewis moeten zitten." Verstappen had onder normale omstandigheden riant voor de regerend wereldkampioen gereden, al had het na de mislukte stop bij Red Bull andersom moeten zijn. "Mercedes heeft de stop van Lewis natuurlijk ook verprutst. Anders had hij er duidelijk voor gezeten. Maar goed, door deze samenloop van omstandigheden kwamen ze precies bij elkaar in het vaarwater terecht."

Tactische fout door undercut te laten schieten

Naast de stop is de strategie eveneens onderdeel van Red Bulls evaluatie. Zo heeft Verstappen over de boordradio meermaals aangegeven dat zijn achterbanden naar de vaantjes waren. Het fungeerde als stille hint om voor een undercut te gaan. Dat is eigenlijk handboekwerk als je met een snellere auto tweede rijdt en slechts een seconde achter de leider ligt, maar Red Bull verzuimde en liet zich verrassen door McLaren. "De strategie was ook slecht. Het was echt niet oké om onszelf te laten undercutten door de leider", zei Verstappen daar voor de camera van Ziggo Sport over. "Ik zei al een paar ronden dat mijn banden niet goed meer waren, dus dat is ook iets wat we gaan analyseren." Samen met de mislukte stop heeft het een buitenkansje door het putje laten spoelen voor Red Bull Racing.

Video: De fouten van Red Bull, de clash met Hamilton en de verdere Grand Prix van Italië besproken