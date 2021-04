Tactische opties voor Red Bull in Imola: "Moeten agressief zijn"

Red Bull greep zaterdag naast pole en dat kan de formatie op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari duur komen te staan. Zo is inhalen op het circuit van Imola geen sinecure. Een bakje hemelwater kan helpen om als winnaar uit de strijd te komen, of Red Bull moet de klus op tactisch vlak zien te klaren. "Het zit heel, maar dan ook echt heel dicht bij elkaar", verwacht Marko in ieder geval een spannende strijd tussen Red Bull en Mercedes. Normaal moet Verstappen in zijn eentje opboksen tegen twee Mercedessen, maar nu is de situatie exact omgedraaid. "We hebben twee auto's vooraan en er zitten behoorlijk wat auto's tussen ons en Bottas. Ik hoop dat hij niet te snel naar voren komt, in dat geval hebben wij een voordeel."

Andere tactische aanpak dan in Bahrein

Het maakt dat Red Bull de strategie tot een wapen moet maken, terwijl dat aspect in het vorige raceweekend juist de nederlaag heeft ingeleid. "Maar in Bahrein werden we een beetje tot die strategie gedwongen. We waren niet snel genoeg in de eerste stint om een gat te trekken, dat kwam door ons probleem met het differentieel", legt Marko in gesprek met Sky Deutschland uit. "Mercedes heeft de klassieke undercut uitgevoerd en doordat Perez er niet was, werden wij daar het slachtoffer van. We konden niet meer anticiperen, alleen nog maar reageren. Maar als de start hier in Imola relatief goed gaat, dan krijgen we twee auto's vooraan tegen één Mercedes. Dan kunnen wij die positie gebruiken om voor een agressieve strategie te gaan."

De aanwezigheid van Perez is daarvoor doorslaggevend. De Mexicaan start bovendien op softs en kan wellicht iets uitrichten in de eerste stint. "Ik zit op een andere strategie dan Lewis en als team zullen we keihard pushen. We gaan er alles aan doen om in ieder geval een Red Bull te laten winnen", laat Perez weten. Hij probeerde in Bahrein Q3 te halen op mediums, maar stapte daar in Imola vanaf. "Ik had deze vlekkeloze kwalificatie gewoon nodig. Dus of het een goede keuze is geweest of niet, dat moeten we zien. Maar voor mijn gevoel zit er niet heel veel verschil tussen beide bandencompounds in de race en spelen we zondag zeker mee."

Geen long runs op vrijdag, wat kan Verstappen in de race?

Verstappen start op mediums, maar heeft een ander vraagteken. De Limburger kon door een kapotte aandrijfas geen 'long runs' afwerken in de tweede training. Gevraagd hoe het racetempo van Verstappen is, blijft het een beetje gissen. "Vrijdag zag de snelheid er verder wel prima uit. Ik heb geen long runs kunnen doen, maar dat hoeft geen groot probleem te zijn. Het grotere probleem is dat het hier lastig inhalen is, maar laten we zien wat we kunnen doen." De Nederlander hoopt in ieder geval op een race vol plottwists. "Dat hangt trouwens niet alleen van de tactiek af, het gaat er ook om wat het weer doet. Krijgen we een beetje regen of niet? We moeten gewoon afwachten, maar hopelijk zit het dicht bij elkaar in de race."

VIDEO: Wat kunnen Verstappen en Perez doen op zondag? De tactische opties van Red Bull Racing geanalyseerd