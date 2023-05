Red Bull: Verstappen had geluk dat radiator niet geraakt werd

Max Verstappen begon de sprintrace van de derde plek en kreeg na een matige start meteen bezoek van George Russell. De Mercedes-coureur zette zijn auto naast die van Verstappen in bocht 1, maar kwam er nog niet ver genoeg voor om hem achter zich te houden. Ook in bocht 2 was dat nog niet het geval, waardoor het op de derde bocht aankwam. Daar zat Russell opnieuw aan de binnenkant van Verstappen, die aan de buitenkant zijn lijn hield. Omdat het zo'n krappe bocht is, was er contact tussen de twee.

Verstappen kon wel door, maar had na de herstart niet genoeg snelheid om Charles Leclerc of teamgenoot Sergio Perez in te halen. Na de sprintrace was de schade aan de sidepod van de RB19 duidelijk zichtbaar. Er was een groot gat in de sidepod te zien, waarbij Verstappen volgens Red Bulls hoofdingenieur geluk had dat het enkel om het bodywork ging.

"De fysieke schade was inderdaad in het bodywork te vinden, maar gelukkig was de radiator niet geraakt en werden we er dus niet uit gekegeld", zegt Paul Monaghan. "Qua aerodynamische verliezen viel het wel mee. Het is moeilijk om het precies vast te stellen, aangezien we de auto niet op deze manier in de windtunnel zetten. Maar het was merkbaar in de rondetijden", vervolgt de Brit. Hij vermoedt dat door de schade ook de balans van de RB19 was 'verschoven', maar er was geen sprake van te veel overstuur of onderstuur. "Maar de verminderde belasting was merkbaar, en zeer duidelijk."

Compromis

Op het Baku City Circuit was de Red Bull RB19 niet zo sterk als in de voorgaande weekenden. Ferrari is met name op de rechte stukken een grotere bedreiging voor het kampioensteam. Dat heeft volgens Monaghan vooral te maken met een compromis in de afstelling van de bolide van Verstappen en Perez. "We hebben de auto zo afgesteld op wat wij zien als het beste compromis voor de kwalificatie en de race en dat zal vandaag bewezen of ontkracht worden", legt de hoofdingenieur uit.

"Je kunt je kwalificatieprestaties een beetje verstoren, als je daarvoor kiest. Maar het kan je op zondagmiddag achtervolgen", weet Monaghan. "Dit circuit is een beetje anders dan de circuits waar we tot nu toe zijn geweest. Ik ben dus niet verrast door de stappen die de anderen hebben gezet en door waar zij ten opzichte van ons staan. Zoals gezegd hebben wij een afweging gemaakt. We kregen één kans op vrijdagochtend en zijn achter onze keuze blijven staan. Het zal later vandaag blijken of het goed of fout is."