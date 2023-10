Red Bull lost in Abu Dhabi in een klap verplichting F1-rookies in

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om minimaal twee keer een rookie de kans te geven in een eerste vrije training. Het wordt de formaties door het schema niet eenvoudig gemaakt om nieuwkomers in de tweede seizoenshelft een kans te geven. Vanwege het sprintformat in Qatar, Austin en Brazilië is er slechts één oefensessie, terwijl banen als Suzuka, Singapore en Las Vegas niet ideaal zijn om een onervaren coureur in te zetten. Tegelijkertijd konden ze dit in de eerste seizoenshelft ook doen, maar toen profiteerde vrijwel niemand van deze mogelijkheid.

Red Bull kiest ervoor om in één weekend meteen de verplichting in te lossen. In Abu Dhabi komt naast Isack Hadjar, ook Formule E-kampioen Jake Dennis met de RB19 in actie. De 28-jarige Brit is sinds 2018 simulatorcoureur bij het topteam. Dat jaar werkte hij met de RB14 tests af in Spanje en Hongarije. In Abu Dhabi mag Dennis aan de huidige generatie F1-auto's proeven. Afgelopen Formule E-seizoen kroonde hij zich in die klasse tot wereldkampioen, waardoor hij genoeg punten verzamelde voor een Formule 1-superlicentie.

Hadjar mag overigens al eerder in een F1-auto stappen. De Franse Algerijn klimt in Mexico in de AlphaTauri AT04. De Italiaanse renstal hoeft daarna geen rookies meer in te zetten, aangezien Nyck de Vries begin 2023 ook als rookie werd gezien. Max Verstappen en Sergio Perez hoeven hun auto's dus niet af te staan in Mexico, waar vrijdag een extra bandentest wordt afgewerkt. Het was in eerste instantie de bedoeling om Liam Lawson in de wagen te zetten. Hij is echter geen rookie meer, aangezien die status na drie Grands Prix vervalt. In Singapore reed de Nieuw-Zeelander zijn derde F1-race bij AlphaTauri.

Hadjar en Dennis zijn niet de enige rijders die dit jaar nog in een F1-bolide klimmen tijdens het GP-weekend in Mexico of Abu Dhabi. Jack Doohan krijgt de kans van Alpine, Frederik Vesti maakt kennis met de W14 en Oliver Bearman krijgt de eer bij Haas. Pato O'Ward zal de MCL60 aan de tand voelen, terwijl Robert Shwartzman tijdelijk achter het stuur kruipt van de SF-23 van Ferrari. Felipe Drugovich en Theo Pourchaire krijgen respectievelijk de kans bij Aston Martin en Alfa Romeo.