In 2021 introduceerde de Formule 1 voor het eerst een budgetplafond. Alle teams mochten dat seizoen maximaal 145 miljoen dollar uitgeven. Oorspronkelijk zou dit bedrag elk jaar met vijf miljoen afnemen, maar voor komend seizoen is er een uitzondering gemaakt vanwege de hoge inflatie. Hoewel Red Bull, Mercedes en Ferrari nog steeds dominant zijn, moet het budgetplafond het veld de komende jaren dichter bij elkaar brengen en moet het kampioenschap duurzamer worden.

In 2022 domineerde Red Bull met de RB18 de Formule 1, door maar liefst 17 van de 22 races te winnen. Het team creëerde een groot gat ten opzichte van Ferrari, maar deze winter krijgt Red Bull te maken met een reductie van tien procent van de tijd die het team in de windtunnel mag doorbrengen, als straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021.

Na een vraag van Motorsport.com over hoe moeilijk het is om de vorm vast te houden terwijl er een budgetplafond is, antwoordt hoofdengineer Paul Monaghan van Red Bull Racing: “Het heeft de werkwijze veranderd. Voorheen konden we naar aspecten kijken die grotere veranderingen teweeg brachten en ons meer geld kostten. We zaten in een enorm bevoorrechte positie om die dingen te overwegen. Dat is nu een beetje veranderd. Onze manier van engineeren is veranderd door die regels. Wat we in verleden jaren gedaan hebben, kunnen we nu niet meer doen.” Het budgetplafond is volgens Monaghan een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds weerhoudt het Red Bull ervan om progressie te boeken in de pikorde, maar tegelijkertijd geldt dat voor alle teams.

Monaghan zegt dat er een ‘klein beetje performance’ was dat Red Bull niet kon toevoegen aan de RB18 vanwege de maximaal toegestane uitgaven. Vorig jaar zouden die elementen wellicht gebracht zijn als update aan het einde van het seizoen. “Het is een andere manier van werken. Ik denk dat je de vraag ook andersom kan stellen: hebben we de goede onderdelen gemaakt in plaats van de minder waardevolle delen om onze snelheid van ontwikkeling vast te houden? Vergeleken met onze concurrentie zou je denken dat het antwoord ‘ja’ is.”