Red Bull licht verzoek aan FIA toe: "In geen enkele dataset staan wij boven Mercedes"

De afhandeling van de eerste ADUO-periode, die tot en met de Grand Prix van Canada besloeg, houdt de gemoederen in de Formule 1-paddock nog altijd bezig. De FIA heeft alle fabrikanten in Monaco geïnformeerd over de uitkomsten, maar op een publieke aankondiging is het nog altijd wachten.

Dit komt doordat één fabrikant – logischerwijs Red Bull Ford Powertrains – erg ontevreden is over de initiële uitkomsten en de FIA om aanvullende checks heeft gevraagd. Dat proces is vooral een feitelijke check om er zeker van te zijn dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn.

Het daadwerkelijke probleem lijkt dieper te liggen, vooral in hoe het ADUO-systeem is opgesteld. Zo zijn de metingen enkel gebaseerd op de interne verbrandingsmotor, maar gaan de ontwikkelingsmogelijkheden veel verder als fabrikanten eenmaal het recht op ADUO hebben. De tokens mogen dan ook worden ingezet voor onder meer de batterij en de MGU-K.

Dat laatste is echter niet de voornaamste zorg van Red Bull, zo verduidelijkt Mekies bij navraag door Motorsport.com. “Nee, we hebben er geen probleem mee dat de regels voorschrijven dat je de pikorde alleen op basis van het vermogen van de interne verbrandingsmotor inschat. Daar kunnen we mee leven. Daar hebben we allemaal mee ingestemd en wij denken niet dat dat het probleem is”, aldus Mekies na de Grand Prix van Barcelona.

Waar hij aangeeft dat iedereen ermee akkoord is gegaan, slaat dat terug op gesprekken in het voorjaar van 2025. FIA single-seater directeur Nikolas Tombazis heeft laten weten dat de parameters volgens hem best iets complexer hadden gemogen, maar dat alle teams en fabrikanten ermee hebben ingestemd om de metingen zo simpel mogelijk te houden.

Eigen cijfers van Red Bull ‘perfect’ in lijn met ICE-gevoeligheid van de circuits

Red Bull wil echter vooral een beter begrip krijgen van de data waar de FIA deze initiële rangschikking op heeft gebaseerd, met Red Bull bovenaan, één toegestane update voor Mercedes en twee voor Ferrari, Audi en Honda. “Waar we zeker een diepgaander gesprek over willen voeren, is dat we geen enkele dataset zien die erop wijst dat we een voordeel zouden hebben ten opzichte van onze vrienden bij Mercedes.”

Mochten de FIA-resultaten daar wel bij blijven, dan zit Red Bull in een lastige situatie. Mercedes kan de token in theorie ook iets later inzetten of voor de elektrische kant van de power unit gebruiken, waarmee het Red Bull ook bij de volgende meting bovenaan kan houden en als het ware schaakmat zet. Mekies weet dit ook, waardoor hij er zeker van wil zijn dat de FIA-cijfers in ieder geval kloppen, voordat er een definitief besluit met mogelijk verstrekkende gevolgen wordt genomen.

“Je moet extreem zeker zijn van de manier waarop je de pikorde bepaalt, om voldoende vertrouwen te hebben om het dominante team ADUO te geven en het team dat op die dominante kracht jaagt niet”, vervolgde Mekies na een vraag van deze website. “Vooral wanneer de relatieve prestatieverschillen per lay-out perfect overeenkomen met hoe gevoelig een bepaald circuit voor het vermogen van de interne verbrandingsmotor.

Red Bull benadrukt dat de eigen indicatie in dat opzicht overeen lijkt te komen met de resultaten die er op het daadwerkelijke circuit zichtbaar zijn. “Je gaat naar Canada, waar de gevoeligheid qua ICE-vermogen hoog is, en we kwalificeren ons als zesde. Je gaat naar Monaco, waar die gevoeligheid laag is, en we staan op vier honderdsten van pole. Je gaat naar Barcelona, opnieuw een circuit met een hoge ICE-gevoeligheid, en we kwalificeren ons weer als zesde. We zien geen enkele dataset waarin wij onszelf hoger inschatten dan de concurrentie, laat staan dat we consequent bovenaan zouden staan.”