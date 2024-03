Red Bull legt vernieuwen van F1-concept uit: "Dit was de laatste kans"

Red Bull Racing heeft vorig seizoen 21 van de 22 krachtmetingen winnend afgesloten, maar dat neemt niet weg dat de auto voor dit jaar in ieder geval visueel ingrijpend is veranderd. "Maar je moet de veranderingen eigenlijk niet beoordelen aan wat er visueel allemaal anders is. Het gaat om de veranderingen die je nooit ziet, die bepalen hoe groot de stap is die we qua rondetijden hebben gezet. Je probeert een auto te maken die stabiel is en niet te peaky. In mijn optiek hadden we vorig jaar een best goede auto. Om daar al te veel van af te wijken, puur om grote risico's te nemen, zou niet verstandig zijn", aldus Monaghan bij de Red Bull-pitbox in Bahrein. "Als we genoeg aan onze eigen evolutie hebben toegevoegd, dan is dat natuurlijk het juiste om te doen."

Een nieuw concept voor twee Formule 1-seizoenen

Waar Monaghan spreekt van een evolutie, hebben onder meer Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché laten weten dat het wel degelijk een agressieve evolutie is. Zo heeft Red Bull Racing met onder meer de gulleys die ver naar achteren doorlopen ook aspecten van het oude Mercedes-concept overgenomen. Het betekent dat Red Bull wel degelijk grootschalige veranderingen heeft doorgevoerd, hetgeen bijzonder is na een dominant seizoen. Monaghan legt echter aan Motorsport.com uit dat er wel degelijk een strategie en ook een planning achter zit.

"Als we ervoor kiezen om grotere veranderingen aan onze auto door te voeren, dan is dat omdat het ons meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor de toekomst. Dat is een belangrijk onderdeel van de keuze om te zeggen 'kom, laten we de auto als geheel meer veranderen'. Dit is mogelijk de laatste kans om zo'n grote verandering door te voeren", aldus de hoofdengineer. "In 2025 moet je namelijk vooral met de auto voor 2026 en dus met het nieuwe reglement bezig zijn." Het betekent dat de auto's voor 2024 in essentie bolides voor twee jaar zijn, in ieder geval qua concept. Het is de voornaamste reden waarom Red Bull van concept is veranderd: met het concept van de RB19 zou het ontwikkelingsplafond vroeg of laat in zicht komen, terwijl dit idee nog voor twee seizoenen ontwikkelingsmogelijkheden biedt - waardoor de RB20 ook meteen de basis is voor de 2025-auto.

Meer ontwikkelingsmogelijkheden met vernieuwd concept

"Bij aerodynamisch onderzoek zie je al vrij snel of je tegen bepaalde limieten aan gaat lopen of niet. Als je zoiets ziet aankomen, dan is dat het moment om te zeggen 'kunnen we anders naar dingen kijken en wat moeten we dan precies veranderen?' Willen we iets aan de auto van komend jaar veranderen omdat we daarmee een richting kiezen die meer potentie biedt, maar kunnen we die dingen dit jaar misschien nog niet op de auto krijgen?", geeft Monaghan een inkijkje in de afwegingen die in de tweede seizoenshelft van 2023 zijn gemaakt bij Red Bull. "Het resultaat van die afwegingen zie je nu. Het was vooral de vraag of een grotere aanpassing voor het aankomende jaar haalbaar, realistisch, financieel mogelijk en met al onze middelen te doen zou zijn."

Doordat het antwoord 'ja' luidde en Red Bull het concept afgelopen winter met succes heeft aangepast, beschikt het team nu over een nieuw platform om in de komende twee seizoenen door te ontwikkelen. "De stappen die we momenteel kunnen zetten qua rondetijden en qua verbeteringen die we vinden, zijn vergelijkbaar met vorig jaar, al zou het me niet verbazen als die sprongen richting het einde van dit seizoen kleiner gaan worden", besluit Monaghan zijn verhaal.

