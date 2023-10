Red Bull legt uit wat Verstappen bedoelde met 'kleine problemen' in sprintkwalificatie

Max Verstappen is de zaterdagse Formule 1-actie op het Circuit of the Americas prima begonnen. De Nederlander heeft pole-position voor de sprintrace veroverd, al waren de verschillen in het laatste gedeelte van de shootout bijzonder klein. Het heeft volgens Red Bull twee à drie achterliggende oorzaken. Ten eerste bleek de RB19 op mediums relatief gezien - dus in verhouding tot de concurrentie - veel beter dan op de softs.

"Met stabiele reglementen is het om te beginnen logisch dat het veld dichter bij elkaar komt. Dat is onvermijdelijk, al gaat het in een weekend ook om de balans tussen één ronde en een volledige stint", begint Horner zijn verhaal meteen na de sprintkwalificatie. "Vandaag gaan we zien hoe dat uitpakt. Hebben sommigen zich meer op één ronde gericht dan op een hele stint? Dat wordt fascinerend om te zien. De bandenslijtage kan hier een grote factor worden." Horner impliceert ermee dat Red Bull zich meer op de races heeft gericht, waarin de mediums een grotere rol gaan spelen dan de softs. In de eerste twee delen van de sprintkwalificatie werden de mediums gebruikt en oogde Verstappen nog iets sterker, waardoor hij zelfs een setje mediums kon uitsparen.

De tweede factor hangt samen met wat Verstappen meteen na de sprintkwalificatie via de boordradio zei: "Dit is zeker niet slecht gezien de kleine problemen." Het roept natuurlijk de vraag op wat er precies aan de hand was. Het antwoord schuilt in de Engelse term 'driveability', waarmee teams aanduiden hoe vlekkeloos (of niet) de auto te rijden is voor de coureur. "Er zijn qua motorinstellingen en de elektrische dingen natuurlijk altijd dingen die je kunt verbeteren. Sommige van die dingen wil Max vandaag richting de race van vanmiddag graag finetunen", legt Horner uit. Hij sluit niet uit dat de spin van Verstappen er ook tot op zekere hoogte mee samenhangt.

Bij dit alles komt nog dat Red Bull vrij voorzichtig is geweest door iets meer brandstof mee te nemen voor de laatste run, wellicht ook met track limits of een ander momentje in het achterhoofd. De Red Bull-teambaas denkt dat Verstappen zonder deze kleine elementen twee tienden voorsprong op zijn naaste belager zou hebben gehad in plaats van de 0.055 seconde die het nu was op Charles Leclerc.

