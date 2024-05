Red Bull legt technische uitdaging van F1-weekend Monaco uit

Monaco is een atypisch circuit op de Formule 1-kalender en stelt alle teams voor uitdagingen. Het is vooralsnog geen goede omloop voor de RB20 gebleken. Zo noemde Max Verstappen de hobbels, de kerbstones en de langzame bochten vorig jaar al zwakke plekken van de Red Bull-bolide en daar is in zijn optiek helemaal niets aan veranderd in 2024. Tijdens de vrijdagtrainingen liet hij weten dat de auto over het circuit heen sprong als een kangoeroe, terwijl hij na de kwalificatie liet optekenen dat de Red Bull-auto net als een kart fungeerde en het aanvoelde alsof hij zonder ophanging reed.

Naast deze ongemakken die volgens Verstappen ingebakken zijn in het DNA van de Red Bull-auto, stelt Monaco de teams ook in algemene zin voor technische uitdagingen. Om te beginnen vergt het krappe stratencircuit maximale downforce en dus hebben nagenoeg alle teams dit weekend een nieuwe achtervleugel geïntroduceerd die bij de benodigdheden van de iconische omloop past. Red Bull Racing vormt geen uitzondering en gebruikt zowel een nieuwe achtervleugel als een bijbehorende beam wing. Dit hangt overigens niet meteen samen met de ongemakken die Verstappen nu heeft, aangezien die meer betrekking hebben op hoe stijf de auto is en daardoor de handling over oneffenheden. De nieuwe vleugel hoort sec bij het zogenaamde high-downforce pakket, waarover Verstappen aan Motorsport.com laat weten: "Het is niet echt een upgrade, maar meer een achtervleugel voor een bepaald circuit."

Dat gezegd hebbende is het ontwerpen en maken van deze specifieke vleugels tegenwoordig wel een legpuzzel voor Formule 1-teams. Het valt immers allemaal onder het budgetplafond en gaat derhalve van het ontwikkelingsbudget af. Het verklaart waarom Red Bull Racing vorig jaar geen speciale low-downforce achtervleugel voor de hogesnelheidstempel van Monza had. "Dat heeft met kosten te maken. Dat je jezelf qua kosten meer op andere projecten concentreert en dat je dan misschien één of twee wedstrijden dat een beetje moet compenseren met een mindere vleugel", legt Verstappen uit. Red Bull heeft andere keuzes gemaakt in de doorontwikkeling, waardoor er geen budget was voor een speciale Monza-vleugel.

Voor Monaco is er logischerwijs wel een speciaal ontwerp geïntroduceerd. Het is volgens hoofdengineer Paul Monaghan broodnodig in Monte Carlo, waar nog bij komt dat deze vleugel meerdere races inzetbaar is. "Net zoals de andere teams hebben we een downforcepakket ontwikkeld dat bij Monaco past. Maar vergeet niet dat dit ook meteen de basis is voor Hongarije, Singapore en waar het ook maar nat kan zijn en we meer downforce nodig hebben. Je moet de pijn van deze race dus wel pakken", legt Monaghan in de pitstraat uit. "Toen de kalender uitkwam wisten we al dat we dit pakket moesten introduceren. Je weet dat je voor Monaco een speciale achtervleugel moet ontwikkelen."

Koeling extra lastig in verkeer

Naast de achtervleugel heeft Red Bull ook extra koelopeningen gecreëerd, bijvoorbeeld voor de brake ducts. Het heeft te maken met de unieke lay-out van het stratencircuit in Monaco. "Kijk maar naar de gemiddelde snelheden hier, die liggen een stuk lager dan in pakweg Miami of Imola. De temperaturen zijn dit weekend vergelijkbaar met Imola, alleen hebben we geen rijwind. Daardoor moeten we het bodywork meer openen om alsnog de benodigde koeling te krijgen. Dat geldt zowel voor de remmen als ook voor de power unit. Het is dezelfde uitdaging voor iedereen, waarbij de auto helemaal behoorlijk warm kan worden als je zondag vastzit in het verkeer. Daardoor is het devies om vooraan te rijden, maar ja, dat willen de andere negen teams ook." Met de plekken zes en achttien in de kwalificatie - nog voor de diskwalificaties van Haas - is dat laatste ditmaal niet gelukt bij Red Bull.

Voorafgaand aan de kwalificatie had Monaghan er overigens nog wel vertrouwen in dat Red Bull de zwakke plekken - de hobbels, kerbstones en langzame bochten - had verbeterd ten opzichte van vorig jaar. "Maar ja, uiteindelijk gaat het er niet om hoeveel wij onszelf hebben verbeterd met deze rijhoogte of met het Monaco-pakket. De Formule 1 is een relatieve sport en dus draait het er allemaal om hoe dat zich verhoudt tot de concurrentie." Tijdens de zaterdagse kwalificatie is gebleken dat de pijnpunten nog niet zijn verholpen, of zoals Verstappen het samenvat: "Het is eigenlijk nog steeds hetzelfde."