Red Bull legt 'Mercedes-achtige' innovaties uit, Verstappen deelt eerste indruk

In Milton Keynes heeft Red Bull Racing donderdag de auto voor het Formule 1-seizoen 2024 getoond. De gepresenteerde auto wijkt op meerdere punten af van de RB19, zoals die het seizoen in Abu Dhabi afsloot. De voornaamste vraag luidt na de presentatie natuurlijk in hoeverre dit de echte auto is die volgende week in Bahrein naar buiten rolt voor de wintertest. "Nou ja, de kleuren zijn dan in ieder geval hetzelfde en er zitten dan nog steeds vier wielen op", grapt Max Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers. Zelf is de wereldkampioen niet bovenmatig bezig met de launches, ook niet die van andere teams. Zo waren de presentatiefoto's van McLaren anders dan wat het team uiteindelijk gebruikte voor de shakedown op Silverstone. "Ja, daarom hecht ik nooit zoveel waarde aan andere teams en hun launches. Je moet een auto presenteren, maar vaak is dat nog niet de echte auto."

Dat gezegd hebbende, zinspeelt de teambaas Christian Horner erop dat de gepresenteerde Red Bull-auto wel degelijk enkele inzichten biedt in de richting die het kampioensteam heeft gekozen. "Voor de daadwerkelijke auto in Bahrein kunnen we nog wel wat subtiele veranderingen doorvoeren, maar het is eigenlijk al zeer ongebruikelijk voor ons om een echte auto te presenteren zoals we dat nu hebben gedaan", laat Horner na een vraag van Motorsport.com weten. "Maar doordat deze presentatie dicht op de start van het seizoen zit, vonden we dit nu de juiste aanpak."

Getoonde veranderingen 'zeker niet' om Mercedes te trollen

Bij de gepresenteerde auto valt meteen op dat die gelijkenissen toont met eerdere ideeën van Mercedes: de meer verticale inlets voor de sidepods en de zogenaamde 'gulleys' die volledig doorlopen bij de engine cover. Horner benadrukt echter dat het op geen enkele manier bedoeld is om Mercedes te 'trollen'. "Zeker niet, dit is geen tactische zet in dat opzicht. Het is puur gebaseerd op performance en wat wij in onze simulaties zien. De stopwatch moet uiteindelijk het antwoord geven, maar we hadden deze veranderingen echt niet doorgevoerd als ze op basis van de virtuele wereld niet beter zouden lijken."

Verstappen ziet de gelijkenissen met het oude Mercedes-concept eveneens, al nuanceert hij met een lach: "Ik zou het toch liever Red Bull-stijl willen noemen, al begrijp ik wel wat jullie met de Mercedes-vergelijking bedoelen. Ik ben best blij met de richting die het team heeft gekozen. Toen ik de tekeningen voor het eerst zag in Abu Dhabi, dacht ik wel even 'oh, dit is echt anders', maar ik houd ervan dat het team niet conservatief denkt. De tijd zal natuurlijk leren of dit de juiste keuze is, maar de technische mensen zijn in ieder geval blij met wat ze afgelopen winter hebben bereikt. We hebben natuurlijk alleen niet in de hand wat de andere teams hebben gedaan."

Correlatie goed, filmdag op regenbanden met weinig grip

Positief voor Red Bull is dat de correlatie tussen de virtuele wereld en het circuit bleek te kloppen tijdens de filmdag op Silverstone. Dat gezegd hebbende, is Verstappen naar eigen zeggen nog niet veel wijzer geworden van die eerste dag achter het stuur van de RB20. "Ik heb alleen maar op regenbanden gereden, dus dat maakt het best lastig om er nu al iets van te zeggen. Het begon meteen hard te regenen toen ik naar buiten ging. Ik reed op demo-regenbanden die geen echte regenbanden zijn, daarmee heb je heel weinig grip. Daardoor is het nu lastig te zeggen en denk ik dat we eerst naar Bahrein moeten gaan voor een goed beeld. Daar zien we het vanzelf."

De door Red Bull gepresenteerde auto bevestigt in ieder geval dat het team uit Milton Keynes afgelopen winter bepaald niet op de lauweren heeft gerust, en dat het naar anderen kijkt om de eigen auto nog verder door te ontwikkelen. " Je moet nooit verblind worden door je eigen succes", legt Horner uit. "Er zijn altijd interessante oplossingen die andere teams vinden. Dat is ook exact de charme van de Formule 1. Iedereen kijkt naar hetzelfde reglement, maar probeert daar vervolgens een eigen invulling aan te geven. Dat hebben wij met deze nieuwe auto ook gedaan."