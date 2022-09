Red Bull legt andere keuzes dan Ferrari uit voor F1-race in Monza

Toen Max Verstappen de Nederlandse pers na de kwalificatie te woord stond, erkende hij met een andere afstelling op pad te zijn dan Ferrari. De Scuderia uit Maranello balanceert volgens hem behoorlijk op het randje door met bijzonder weinig downforce te rijden. Het maakt Ferrari sterk op rechte stukken, al dan niet met een iets meer opengedraaide motor, maar kwetsbaarder in bijvoorbeeld de Variante Ascari. Charles Leclerc moest daar in de kwalificatie al enkele momentjes opvangen en volgens Verstappen is het met een volle tank en hardere banden nog lastiger.

Red Bull heeft een andere afweging gemaakt, al is die op zich best verrassend. In eerdere raceweekenden waarin Red Bull vol op de race pace inzette (denk aan Miami) betekende dat juist met iets minder downforce rijden. Het moest Verstappen en Sergio Perez meer topsnelheid en dus een wapen geven om in te halen. Juist op de hogesnelheidstempel van Monza lijkt zo'n voordeel handig, maar volgens 'head of engineer' Paul Monaghan heeft Red Bull ditmaal een andere gedachtegang gevolgd.

Compromis tussen topsnelheid en bandenslijtage

"Wij hebben dit weekend twee verschillende vleugelstanden geprobeerd. Onze keuze is er uiteindelijk niet op gericht om een zo hoog mogelijke topsnelheid te halen in de race. In plaats daarvan hebben we een compromis proberen te sluiten tussen de kwalificatie en de race, dus tussen één ronde en vooral de race pace. Zondag volgt de ultieme test en zullen we zien of we het gelijk aan onze zijde hebben", opent Monaghan op een vraag van Motorsport.com.

Waar hij spreekt over een compromis gaat het vooral om een balans tussen topsnelheid en bandenslijtage, die naar verwachting hoog ligt in het warme weer. Iets meer downforce betekent normaal gezien het Pirelli-rubber langer in leven houden en precies daar mikt Red Bull op in Monza. "De banden goed houden, speelt inderdaad een belangrijke rol in onze keuze, al is dat nog geen gegeven. Ten eerste ligt dat eraan in hoeveel verkeer we zondag rijden en ten tweede hebben we ook veel discipline van de coureurs nodig om deze aanpak tot een succes te maken."

Wat betreft dat verkeer kan de lagere topsnelheid juist een probleem vormen. Verstappen gaf zaterdag echter aan dat alleen Ferrari er bovenuit steekt en dat hij met de andere teams wel kan wedijveren op rechte stukken. Monaghan komt met een soortgelijk verhaal en geeft aan dat het ook in de berekeningen is meegenomen: "We zijn dus voor een compromis gegaan. Als we er dicht achter komen, hebben we natuurlijk ook het voordeel van DRS. Het enige is dat het effect van DRS met deze kleine vleugels iets kleiner is en dat het geen DRS-trein moet worden." Als dat laatste niet gebeurt, heeft Red Bull op basis van de eigen berekeningen in ieder geval de beste afweging gemaakt. "Maar nogmaals: onze echte test is om 15.00 uur. Dan zullen we zien of we gelijk hebben."

Ferrari meer voorbereiding gedaan voor GP van Italië?

Voor die test wordt natuurlijk vooral naar Ferrari gekeken als de voornaamste uitdager. Dat de Italiaanse trots zulke hoge ogen kan gooien op een low-downforce circuit na de sof van Spa is in essentie best verrassend, al heeft Monaghan wel een verklaring. "Eigenlijk moeten jullie dit een deur verderop vragen, bij Ferrari zelf, maar ik kan je wel mijn idee en wat speculatie geven. Wij hebben op basis van de nieuwe verdeling die in de zomer is gemaakt minder tijd in de windtunnel en ook minder simulaties. Dat komt doordat we bovenaan staan in het constructeurskampioenschap. Op basis van die schaarse tijd hebben wij de afweging gemaakt hoeveel we aan iedere race van deze triple header wilden besteden. We hebben een bepaalde hoeveelheid tijd voor Monza gereserveerd, maar ik kan me voorstellen dat Ferrari voor de thuisrace veel meer heeft gedaan. Misschien zetten zij specifiek in op deze ene race en als ze de motor iets op willen schroeven, kan dat natuurlijk ook."

