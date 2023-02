Red Bull: Langere samenwerking met Honda in F1 was te ingewikkeld

Red Bull staat voor een interessant hoofdstuk in de eigen Formule 1-geschiedenis. Vanaf 2026 zal het team van Max Verstappen en Sergio Perez voor het eerst de F1-krachtbron zelf maken in Milton Keynes. Het gebeurt zoals vorige week aangekondigd in samenwerking met Ford. De Amerikaanse autogigant zal financieel een duit in het zakje doen door de motor te badgen en zegt ook op technisch vlak mee te helpen. Ford hoopt vooral voor de elektrische componenten van meerwaarde te zijn.

Met de keuze voor Ford zal er na 2025 een einde komen aan de samenwerking tussen Red Bull en Honda. De goede onderlinge relatie heeft al drie wereldtitels mogelijk gemaakt - twee voor Verstappen bij de coureurs en één bij de constructeurs. Officieel is Honda nu al niet meer van de partij, maar in de praktijk maakt het Japanse merk alle motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri nog tot en met 2025. Juist doordat Honda daarmee een beetje terugkomt op het eerdere besluit om te vertrekken, leek het logisch om de samenwerking ook vanaf 2026 voort te zetten. Des te meer omdat Honda zich eveneens bij de FIA heeft ingeschreven voor het nieuwe motorreglement.

De praktijk is anders, al heeft Red Bull na het stuklopen van de Porsche-gesprekken nog wel met Honda gesproken. "We hebben een geweldige relatie met Honda en we hebben ook veel succes met hen gevierd. Zowel Honda als ook ons team zal er in de komende jaren alles aan doen om dat succes nog groter te maken. We hebben de mogelijkheden verkend om na 2025 nog langer samen te werken, maar dat bleek te gecompliceerd", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten.

Met de woorden 'te gecompliceerd' lijkt Horner onder meer te duiden op de vorderingen die Red Bull Powertrains al heeft gemaakt. Het zou weggegooid geld zijn als Red Bull vanaf 2026 alles zou uitbesteden aan Honda, dat de producten traditiegetrouw graag volledig zelf in Japan maakt. De interne verbrandingsmotor zelf maken - hetgeen Red Bull ook al gedaan heeft - en de elektrische componenten uitbesteden aan Honda kan in theorie, maar is wat Horner ingewikkeld noemt.

Is Honda straks met een ander team van de partij?

Daar komt bij dat het nog helemaal niet gezegd is dat Honda daadwerkelijk doorgaat in de Formule 1. Zo staat een inschrijving bij de FIA niet gelijk aan een definitieve deelname, zeker niet omdat Honda nog geen partner heeft. "We wensen Honda natuurlijk het allerbeste voor de toekomst. Maar dat een merk vandaag de dag staat ingeschreven voor 2026 betekent niet dat het merk tegen die tijd ook daadwerkelijk van de partij is", weet Horner dus ook dat Honda alle kanten nog op kan. "Er bestaat een duidelijk verschil tussen het programma dat Red Bull Powertrains samen met Ford richting 2026 heeft en de nauwe relatie die we tot het eind van 2025 nog met Honda hebben."

Afsluitend geeft de Britse teambaas aan dat deze richting met het Powertrains-project onbedoeld door Honda zelf in gang is gezet. Red Bull moest toen immers iets anders op poten zetten. "Toen Honda in 2020 liet weten dat ze een jaar later weg zouden gaan, was dat natuurlijk droevig nieuws voor ons. Dat heeft eigenlijk tot Red Bull Powertrains geleid en ook tot de gedachte dat we controle moesten nemen over onze eigen toekomst. We zijn Honda overigens wel heel dankbaar dat zij de motoren tot en met 2025 blijven leveren, waardoor wij ons nu al op 2026 kunnen richten. Tot die tijd blijven we natuurlijk volop pushen met Honda, tot de allerlaatste race van 2025."