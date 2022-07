Red Bull lacht na sprintrace: "Ferrari heeft een handje geholpen"

Sprintraces en Max Verstappen blijkt vooralsnog een uitstekende combinatie in 2022. In totaal staan er dit jaar drie sprintraces op de kalender - de laatste wordt in Brazilië verreden - en Verstappen heeft de eerste twee al op zijn naam staan. De zege in Oostenrijk leek een stuk makkelijker tot stand te komen dan de triomf in Imola, waarvoor hij Charles Leclerc in de ultieme slotfase nog moest inhalen. De sprintrace in het fraaie Stiermarken leidde hij van start tot finish, al was het volgens Verstappen niet zo makkelijk als dat het leek. Over de boordradio liet hij al weten 'het was best tricky met de banden' en in de persconferentie geeft de Nederlander iets meer tekst en uitleg.

"Ik kon vooral een gat trekken aan het begin doordat die Ferrari-coureurs met elkaar aan het vechten waren. Daarna was ik het gat vooral aan het managen, maar richting het einde kon je zien dat Ferrari en wijzelf erg aan elkaar gewaagd waren qua rondetijden. In dat opzicht verwacht ik dat het morgen ook nog best lastig gaat worden", aldus Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. Hij duidt ermee ook op de bandenslijtage, dat op zondag eveneens een cruciale factor zal worden richting het einde van de stints.

Met zijn eerste woorden raakt hij de kern als het over zaterdag gaat. Nadat beide Ferrari-coureurs even bij Verstappen keken voor de leiding, besloten ze zich vooral met elkaar bezig te houden. Het heeft een lach op het gezicht van Helmut Marko gebracht, die het als doorslaggevende factor aanduidt. "We hebben de sprintrace gewonnen, ja, al was het verschil met Ferrari erg klein. Dat was na gisteren ook wel te verwachten trouwens. Ik moet zeggen dat Ferrari ons vooral erg heeft geholpen door met elkaar te gaan vechten."

"Dat heeft ons vrij gemakkelijk twee seconden voorsprong gegeven, die Max daarna soeverein heeft vastgehouden." De gang van zaken zorgde voor een ietwat gespannen sfeer onder de Ferrari-coureurs in de persconferentie, waarbij Leclerc heeft aangegeven dat de Scuderia het morgen niet nogmaals zo kan spelen tijdens de hoofdrace. Gevraagd of hij al eens iets vergelijkbaars met de huidige aanpak van Ferrari heeft gezien, luidt het veelzeggende antwoord van de Red Bull-chef. "Daar wil ik liever geen commentaar op geven. Wij maken er gewoon dankbaar gebruik van."

Kan Verstappen de hattrick morgen voltooien?

Het is zaterdag goed gelukt en de vervolgvraag luidt natuurlijk of Verstappen ook de beste papieren heeft voor het hoofdnummer op zondag. "Dan zal het ook weer dicht bij elkaar zitten, aangezien Ferrari aan het eind sterk was. Bij ons kunnen er nog wel wat dingen beter, dingen die we vandaag hebben geleerd. Maar over het algemeen werkte de auto goed. Dat is natuurlijk positief, ook doordat we morgen voor een deel dezelfde banden zullen gebruiken", duidt hij op de mediums.