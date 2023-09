Red Bull laat fans op speciale kleurstelling RB19 voor F1 Las Vegas stemmen

Aan het begin van het seizoen lanceerde Red Bull een speciale competitie – 'Make Your Mark' – voor de drie Formule 1-races in de Verenigde Staten. Fans konden een speciale livery voor de RB19 ontwerpen, maar kregen telkens ook bepaalde eisen waaraan deze moesten voldoen. Red Bull reed al met een uniek design in Miami en zal ook nog in Austin en Las Vegas met een wat andere RB19 op de startgrid verschijnen. Voor de race in Austin is de stemronde al gesloten, maar welke van de twee kleurstellingen het wordt, is nog niet bekend.

Voor de Grand Prix van Las Vegas heeft Red Bull het opnieuw wat anders aangepakt. Waar er eerst nog voor Miami een jury van vier leden – waaronder teambaas Christian Horner – en voor Austin de fans de keuze kregen tussen twee verschillende kleurstellingen, laat Red Bull haar fans nu kiezen tussen tien kandidaten. Mocht er aan het einde toch nog een gelijkspel zijn, geeft Horner de doorslag voor de livery die het team zal gebruiken in de entertainmenthoofdstad.

Voor deze competitie konden fans via het platform The Paddock aan de slag met de kleurstiften of Photoshop om de mooiste kleurstelling te maken. Zij konden daarbij de achtervleugel, de sidepods, chassis aan de zijden en de endplates van de voorvleugels voorzien van een Las Vegas-tint. Een van de criteria voor de livery was dat deze er goed uit moet zien onder de neonlichten van de stad in Nevada. Een andere vereiste was dat de kleurstelling niet nog meer Red Bull-verwijzingen zou krijgen, aangezien deze op de huidige auto al 'perfect' zijn.

Net als bij de voorgaande competities staat er veel op het spel voor de ontwerpers van de tien kleurstellingen waaruit de fans kunnen kiezen. Red Bull zal namelijk met één van die livery's door de straten van Las Vegas racen en de ontwerper – en een plus-one – krijgt dan een volledig verzorgde reis naar die race, inclusief vluchten en verblijf. Bovendien mogen zij de livery van dichtbij bewonderen dankzij een garagetour tijdens de eerste vrije training in Las Vegas. Stemmen kan nog tot en met 28 september 13.00 uur en gaat via The Paddock, waar een account voor vereist is.