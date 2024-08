Red Bull Racing heeft voor dit seizoen, ter ere van het twintigjarige bestaan van het F1-team, besloten om tijdens meerdere Grands Prix met een speciale kleurstelling te rijden. Voor de Grand Prix van Singapore heeft Red Bull in zijn eigen geschiedenisboeken gekeken en op basis daarvan zijn vijf unieke kleurstellingen ontworpen. De eerste livery zal F1-fans meteen doen denken aan de Star Wars-livery van 2005, gebruikt in de Grand Prix van Monaco. Voor het tweede ontwerp heeft Red Bull gekozen voor een verwijzing naar de livery van 2013, toen de Red Bull deels paars kleurde door sponsor Infinity.

De derde livery is wellicht een van de bekendste, namelijk de 'Camobull'. In deze camouflagekleuren nam Red Bull in 2015 deel aan de wintertest in Barcelona. Het vierde ontwerp is ook gebaseerd op testkleuren, dit keer de even populaire 'DisruptoBull' van 2018, die te spotten was tijdens de shakedown op Silverstone voordat het Oostenrijkse team naar de testdagen in Barcelona ging. Tot slot kunnen fans ook kiezen voor de 'Chevrons'-livery, als verwijzing naar de one-off testkleurstelling van 2019, het eerste jaar van de samenwerking met Honda. Fans kunnen enkel stemmen via het speciale fanplatform van Red Bull, 'The Paddock'.

De kleurstelling met de meeste stemmen zal uiteindelijk te bewonderen zijn in de straten van Singapore, tijdens het Grand Prix-weekend van 20 tot en met 22 september. Max Verstappen en Sergio Pérez zullen dan allebei in die kleuren rijden. Het is niet voor het eerst dat Red Bull Racing de fans de kans geeft om te stemmen op een speciale kleurstelling, die ontworpen zijn door fans. Eerder dit jaar was er al een stemronde voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar het team met meer rode accenten op de sidepods van de RB20 reed. Later dit jaar komt er ook nog een speciale livery voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Vorig jaar pakte Red Bull ook al uit ter ere van de drie Amerikaanse Grands Prix in Miami, Austin en Las Vegas.