Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven
Red Bull Racing erkent dat het Max Verstappen niet gelukkiger kan maken met de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 — behalve door hem een auto te geven waarmee hij kan winnen.
Nog geen jaar geleden doken geruchten op dat Max Verstappen actief probeerde om onder zijn Red Bull-contract uit te komen en zelfs twijfelde aan zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander was vier jaar op rij wereldkampioen geworden, maar de nieuwe Red Bull-auto, de RB21, werd links en rechts voorbij gereden door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen trok aan de bel in Milton Keynes en het team zette onder de nieuwe teambaas Laurent Mekies alle zeilen bij om nog iets van het seizoen te maken.
Dat lukte gedeeltelijk: Verstappen werd weliswaar geen wereldkampioen, maar kwam in de tweede helft van het kampioenschap nog aardig in de buurt. Red Bull wil koste wat kost voorkomen dat zo’n situatie zich dit jaar herhaalt, maar de kritiek van Verstappen op de nieuwe generatie F1-auto's is ook bij het team gehoord. De Nederlander trok donderdag fel van leer over het energiebeheer van de 2026-auto en vergeleek deze zelfs met Formule E-bolides. Die woorden zijn pijnlijk voor de sport, maar ook voor Red Bull zelf, dat alles in het werk stelt om de Nederlander aan boord te houden.
"Races winnen"
Net als vorig jaar heeft Red Bull maar één middel om dat te bereiken: zorgen dat Verstappen over de snelste auto beschikt, in de hoop dat overwinningen zijn twijfels naar de achtergrond drukken. "Het is niet mijn doel om hem gelukkig te maken", zei technisch directeur Pierre Waché in de paddock van het Bahrain International Circuit. "Maar we kunnen hem gelukkig maken door races te winnen."
Max Verstappen tijdens de wintertest in Bahrein.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
"Mijn taak, en die van het team, is ervoor zorgen dat we hem het gereedschap geven om vooraan te vechten. Het reglement zelf en hoe de auto daardoor aanvoelt, ligt buiten onze controle. Dat is een discussie voor de FIA", vervolgde de Fransman. "We kunnen daar onze mening geven, maar onze hoofdprioriteit is de auto verbeteren."
Waar de RB22 precies staat in de pikorde is voorlopig onduidelijk. Vrijwel alle teams — met mogelijk uitzondering van Aston Martin — lijken hun ware snelheid nog te verhullen en wijzen naar elkaar als het gaat om het aanwijzen van het sterkste team. Zo zegt Mercedes dat Red Bulls nieuwe eigen krachtbron een voordeel heeft in consistente energielevering over een ronde.
Klantenteams van Mercedes, waaronder McLaren, erkennen dat, maar denken dat de motor uit Brixworth nog ontwikkeld kan worden tot een vergelijkbaar niveau. Red Bull zelf relativeert de claims dat het over de beste power unit beschikt, terwijl Verstappen openlijk spotte met Mercedes’ bewering dat zijn omstreden compressieverhouding slechts één of twee pk oplevert.
Bekijk hjier de laatste F1-update
Bekijk: F1-update: Max Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Zo monitort de FIA een F1-race: Achter de schermen bij RaceWatch
Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven
Antonelli: Mercedes werkt aan update om problemen te verhelpen
Ducati erkent: Motorblok GP24 blijft tot einde 1000cc-tijdperk in gebruik
Alonso toont begrip voor Verstappen: "Onze chef-kok kan nu in de auto rijden!"
Max Verstappen tevreden over F1-test: "Veel geleerd over wat wel en niet werkt"
F1-wintertest Bahrein live: Antonelli snelste, Hamilton veroorzaakt rode vlag
Mercedes één-twee op derde F1-testdag Bahrein, Piastri zeer productief
Red Bull: Wij zijn vierde team achter Ferrari, Mercedes en McLaren
Russell snelste in ochtend derde F1-testdag Bahrein, productieve sessie voor Verstappen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties