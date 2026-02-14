Red Bull: We kunnen Verstappen niet gelukkig maken, maar wel een winnende auto geven

Nog geen jaar geleden doken geruchten op dat Max Verstappen actief probeerde om onder zijn Red Bull-contract uit te komen en zelfs twijfelde aan zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander was vier jaar op rij wereldkampioen geworden, maar de nieuwe Red Bull-auto, de RB21, werd links en rechts voorbij gereden door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen trok aan de bel in Milton Keynes en het team zette onder de nieuwe teambaas Laurent Mekies alle zeilen bij om nog iets van het seizoen te maken.

Dat lukte gedeeltelijk: Verstappen werd weliswaar geen wereldkampioen, maar kwam in de tweede helft van het kampioenschap nog aardig in de buurt. Red Bull wil koste wat kost voorkomen dat zo’n situatie zich dit jaar herhaalt, maar de kritiek van Verstappen op de nieuwe generatie F1-auto's is ook bij het team gehoord. De Nederlander trok donderdag fel van leer over het energiebeheer van de 2026-auto en vergeleek deze zelfs met Formule E-bolides. Die woorden zijn pijnlijk voor de sport, maar ook voor Red Bull zelf, dat alles in het werk stelt om de Nederlander aan boord te houden.

"Races winnen"

Net als vorig jaar heeft Red Bull maar één middel om dat te bereiken: zorgen dat Verstappen over de snelste auto beschikt, in de hoop dat overwinningen zijn twijfels naar de achtergrond drukken. "Het is niet mijn doel om hem gelukkig te maken", zei technisch directeur Pierre Waché in de paddock van het Bahrain International Circuit. "Maar we kunnen hem gelukkig maken door races te winnen."

Max Verstappen tijdens de wintertest in Bahrein. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

"Mijn taak, en die van het team, is ervoor zorgen dat we hem het gereedschap geven om vooraan te vechten. Het reglement zelf en hoe de auto daardoor aanvoelt, ligt buiten onze controle. Dat is een discussie voor de FIA", vervolgde de Fransman. "We kunnen daar onze mening geven, maar onze hoofdprioriteit is de auto verbeteren."

Waar de RB22 precies staat in de pikorde is voorlopig onduidelijk. Vrijwel alle teams — met mogelijk uitzondering van Aston Martin — lijken hun ware snelheid nog te verhullen en wijzen naar elkaar als het gaat om het aanwijzen van het sterkste team. Zo zegt Mercedes dat Red Bulls nieuwe eigen krachtbron een voordeel heeft in consistente energielevering over een ronde.

Klantenteams van Mercedes, waaronder McLaren, erkennen dat, maar denken dat de motor uit Brixworth nog ontwikkeld kan worden tot een vergelijkbaar niveau. Red Bull zelf relativeert de claims dat het over de beste power unit beschikt, terwijl Verstappen openlijk spotte met Mercedes’ bewering dat zijn omstreden compressieverhouding slechts één of twee pk oplevert.

