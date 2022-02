Red Bull-kopstuk: "Zou graag titelstrijd met acht F1-coureurs zien"

Het technisch reglement in de Formule 1 gaat danig op de schop en dat betekent dat de verhoudingen overhoop kunnen gaan. Zo zijn Mercedes en Red Bull in 2021 tot het uiterste gegaan, terwijl uitdagers als Ferrari en McLaren de focus al veel eerder op 2022 hebben gelegd. Het maakt het aankomende seizoen een sprong in het diepe, weet ook Wheatley. "Het is nu heel lastig te voorspellen. Je hebt alleen je eigen referenties, oftewel vergelijkingen met de auto van vorig jaar. Verder kun je wel flarden aan informatie van andere teams krijgen, maar weet je niet of ze jou de waarheid vertellen of alleen maar zand in de ogen willen strooien."

Dat gezegd hebbende heeft Wheatley - naast Mercedes en het eigen Red Bull - hoge verwachtingen van Ferrari. "Aan het eind van vorig seizoen zag hun motor er goed uit. In die fase waren ze afgetekend het derde team en ze hebben ook een geweldige line-up. Ik was er in eerste instantie niet van overtuigd dat beide coureurs goed zouden samenwerken, maar dat lijkt wel uitstekend te gaan. Ferrari kan de grote onbekende factor worden of zelfs de grote bedreiging", vervolgt Wheatley in de The Jack Threlfall Show. Als wordt opgemerkt dat een terugkeer van Ferrari en wellicht de eerste wereldtitel sinds 2008 (bij de constructeurs) goed zou zijn voor de sport, grapt Wheatley: "Nou, voor mij niet hoor."

Met een serieuze noot voegt de teammanager echter toe dat een terugkeer aan de top van teams als Ferrari en McLaren wel degelijk gewenst is. "Mijn ideaalbeeld van het wereldkampioenschap is natuurlijk een titelstrijd die wij winnen. Maar ik zou graag een enorm gevecht zien van het eerste tot het laatste weekend. Ik zou dolgraag een titelstrijd tussen zes à acht coureurs zien waarbij het er puur om draait wie het meest constant kan zijn over 23 races. Begrijp me niet verkeerd: ik zou het ook prima vinden om te domineren en alle races te winnen, maar mijn ideaalbeeld is dat je helemaal uitgeput bent aan het eind van het jaar en iets bijzonders hebt neergezet in een spannende titelstrijd."

Verstappen nog beter door wereldtitel?

Dat valt of staat in eerste instantie met het materiaal waarmee teams voor de dag komen, al hoopt de Formule 1 dat de coureurs onder het nieuwe reglement meer centraal komen te staan. In dat opzicht is Wheatley ook erg benieuwd naar de ontwikkeling van Max Verstappen. "Ik heb het geluk gehad dat ik met meerdere coureurs heb mogen werken in het jaar van hun eerste wereldtitel: Schumacher, Alonso, Vettel en Verstappen. Iedereen is anders, maar de rode draad is toch wel dat het eerste titeljaar eigenlijk is waar ze iedere dag alles voor hebben gegeven. Dat betekent ook dat het eerste jaar vaak gepaard gaat met fouten, frustratie en dat het niet altijd zo soepel gaat als gewenst."

"Maar als ze die eerste titel eenmaal hebben gewonnen, hebben ze het vertrouwen en komen ze na de winter vaak terug als een veel sterkere en meer allround coureur dan voorheen", weet Wheatley uit ervaring. "We moeten natuurlijk nog zien of dat bij Max ook zo gaat, maar in zijn algemeenheid helpt het besef dat je iets kunt enorm. Dat is net als met je eerste pole en eerste zege. Je weet wel dat je het in je hebt, maar als je het eenmaal hebt gedaan, dan weet je pas echt dat je het kan."