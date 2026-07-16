Red Bull keert in België terug naar de conventionele achtervleugel na zorgwekkende crashes van Max Verstappen
Red Bull gaat zijn achtervleugel in 'Macarena'-stijl aanpassen na twee incidenten bij hoge snelheid waarbij Verstappen betrokken was tijdens de twee meest recente Formule 1-races
Red Bull keert terug naar zijn oorspronkelijke Formule 1-achtervleugel voor 2026, na een reeks zorgwekkende uitvalpartijen vanMax Verstappen, de coureur v , met het omgekeerde ontwerp.
Rivaal Ferrari was de eerste renstal die tijdens de wintertests de zogenaamde 'Macarena'-achtervleugel introduceerde, met een hoofdklep die 180 graden draaide wanneer de rechte-baanmodus werd geactiveerd, waardoor de luchtweerstand op de rechte stukken werd geoptimaliseerd.
Red Bull introduceerde zijn eigen versie van een draaiende achtervleugel tijdens de Grand Prix van Miami in mei, met een eigen concept dat een ander mechanisme hanteerde dan de oplossing van Ferrari.
De achtervleugel bezorgde Red Bull al vroeg hoofdbrekens: Verstappen kreeg tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk een zware crash nadat de vleugel niet goed sloot. Een soortgelijk incident deed zich voor tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Verstappen bij Stowe in het grind spinde.
Red Bull is nu teruggekeerd naar het oorspronkelijke, conventionele ontwerp van de achtervleugel waarmee het het seizoen begon. „We gaan weer terug naar de oude en kijken wanneer de nieuwste weer klaar is voor gebruik”, bevestigde Verstappen donderdag.
Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images
Motorsport.com heeft vernomen dat Red Bull nog steeds graag zo snel mogelijk de draaibare achtervleugel wil gebruiken. Het team werkt in zijn fabriek in Milton Keynes aan een aantal aanpassingen om wat de Nederlander een "gevaarlijk" probleem noemde, op te lossen.
De veelbesproken incidenten hebben de FIA ertoe aangezet om het ontwerp van zowel de achtervleugel van Red Bull als die van Ferrari nader onder de loep te nemen. Maar terwijl Red Bull gedwongen is zijn oplossing voor de ' ' om voor de hand liggende betrouwbaarheids- en veiligheidsredenen te herontwerpen, lijkt Ferrari ontspannen te staan tegenover zijn eigen ontwerp, dat tot nu toe feilloos heeft gewerkt en gedurende een lange periode is getest en ontwikkeld.
McLaren is het derde team waarvan bekend is dat het aan een omgekeerde achtervleugel heeft gewerkt, maar de renstal uit Woking heeft zijn ontwerp opgeschort nadat het aanvankelijk van plan was het te testen tijdens de vrije trainingen van de Grand Prix van Oostenrijk, omdat het besloot dat het concept nog verder moest worden ontwikkeld.
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Red Bull keert in België terug naar de conventionele achtervleugel na zorgwekkende crashes van Max Verstappen
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