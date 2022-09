Porsche bevestigde vrijdagochtend officieel dat een samenwerking met Red Bull Racing er niet inzit. Lange tijd leek het de goede kant op te gaan, maar was het wachten op de bevestiging van het nieuwe power unit-reglement dat vanaf 2026 ingaat. Die kwam in augustus, maar vanuit zowel Milton Keynes als Stuttgart kwam geen witte rook. Geruchten deden de ronde dat Red Bull niet akkoord wilde gaan met de eisen van Porsche. Dat merk wilde zich inkopen in het F1-team, terwijl de Oostenrijkers puur en alleen aan een motorische samenwerking dachten. Daar botste het.

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het goed dat een eventuele samenwerking van de baan is. "Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat deze samenwerking voor het project als geheel geen voordeel zou opleveren voor beide partijen", trapt de Oostenrijker af tegen OR3. "Het team is in de laatste tien of twaalf jaar ontzettend succesvol geweest en dit moet ook zo blijven." Volgens Marko is met name de efficiëntie van Red Bull van groot belang. "We zitten nu in een goede positie. We hebben tot in ieder geval eind 2028 de snelste rijder en met Adrian Newey beschikken we ook nog eens over de beste ontwerper."

Honda verliet de Formule 1 eind 2021. Reden genoeg voor Red Bull om een eigen motorendivisie op te richten. "Binnen 55 weken stond er een volledige motorenfabriek", gaat de adviseur verder. "De eerste motor heeft al gedraaid. Dit betekent dat we volledig zelfvoorzienend zijn. Maar als er knowhow kan worden binnengebracht op het gebied van de power unit of op een andere manier waar we voordeel aan hebben, dan staan we open voor een samenwerking."

Red Bull kan na 2025 twee dingen doen. Of verder met de Red Bull Powertrains of de huidige technische samenwerking met Honda weer uitbreiden. "We zijn in gesprek met Honda", zegt hij. "Maar we hebben op dit moment niet iemand nodig. Maar als blijkt dat we er voordeel uit kunnen halen, dan staan we er dus voor open. Verrassend genoeg hebben we al wel wat aanvragen gekregen nu Porsche officieel bevestigd heeft niet met ons in zee te gaan. De gesprekken [met Porsche] zagen er in het begin prima uit. Maar als je je realiseert dat het geen succes wordt, dan moet je realistisch zijn en zeggen: 'Oké, dit is het juiste om te doen'."