Vanaf 2026 gaan de F1-motoren er anders uit zien: de krachtbronnen worden voorzien van meer elektrisch vermogen, terwijl de MGU-H verdwijnt. Niet iedereen in de paddock staat te springen om deze veranderingen, met name Red Bull Racing heeft zo zijn twijfels over de reglementen. Max Verstappen en Christian Horner zijn bang voor een 'Frankenstein'-auto en verwachten dat er teruggeschakeld moet worden op de rechte stukken om de batterijen genoeg op te laden.

Dat de Oostenrijkse renstal zo negatief is, zorgt voor vraagtekens bij Mercedes-teambaas Toto Wolff. Volgens de 51-jarige Oostenrijker is Red Bull tegen deze regels omdat ze bang zijn dat ze achterlopen op de concurrentie. Red Bull-adviseur dr. Helmut Marko verzekert in een exclusief interview met Motorsport-Total.com, de zustersite van Motorsport.com, dat dit niet het geval is: "Ik denk niet dat we op een technische achterstand staan. We hebben mensen van Ferrari, Mercedes en Cosworth [voor de motorafdeling] gehaald. We werken met Ford samen en voor de verbrandingsmotor hebben we de beste mensen. Ook voor de elektrische afdeling hebben we twee goede mensen." De 80-jarige adviseur vertelt ook wanneer Red Bull de 2026-krachtbron voor het eerst wil laten draaien: "In augustus staat de verbrandingsmotor met een MGU-K en een batterij op de testband. Daarmee staan we mijlenver voor Audi en Ferrari, en lopen we gelijk met Mercedes."

Audi verklaarde eerder dat zij voor het einde van dit jaar een complete verbrandingsmotor met elektromotor en batterij willen testen. Daarbij is de Duitse fabrikant ervan overtuigd dat alle aan de krachtbron verbonden elektronica ook al op de juiste plek zit. Marko vertelt dat Red Bull Powertrains dit al eerder deed en dat daarom de vraagtekens gezet zijn. "Wij zijn gepassioneerd over de sport en we maken ons zorgen", aldus de Oostenrijker. "We hoeven geen geld te verdienen, maar willen het beste voor de sport. Daar maken we ons zorgen om." Marko benadrukt daarbij dat de bedenkingen er niet zijn omdat zijn team er niet goed voor staat: "Aan het einde van de dag is de Formule 1 een show. We moeten de fans iets te bieden hebben. Het kan niet zo zijn dat we terug moeten schakelen op het rechte stuk in Monza."

Zware batterijen

Deze zorgen van Marko en Red Bull zijn gebaseerd op het feit dat elektrische componenten van de motor significant zwaarder zijn. Vanuit de motorfabrikanten wordt beweerd dat er binnen drie jaar een lichtere batterij gebouwd kan worden, maar dat geeft de Oostenrijkse adviseur onvoldoende zekerheid. "Dat is geen feit", noemt Marko. Wel ziet hij een andere oplossing voor dit probleem. Als het aan hem ligt, wordt er meer gebruik gemaakt van de verbrandingsmotor dan de elektromotor. In het huidige voorstel staat dat het fifty-fifty wordt, de Oostenrijker ziet een ander percentage voor zich: "Met vier tot tien procent minder elektromotor zou het al beter zijn. We rijden namelijk ook al met e-fuels. We kunnen de verbrandingsmotor dan wel voor zestig procent van de kracht laten zorgen."

Het gewicht van een batterij gaat volgens Marko meer complicaties voor de sport met zich meebrengen: "Het is ook een veiligheidsrisico. De crash van Max [Verstappen] op Silverstone 2021 had er heel anders uit kunnen zien met zo'n zware batterij. Onze auto's zijn al bijna net zo zwaar als sportwagens, terwijl de circuits hetzelfde blijven. Die moeten eigenlijk allemaal een meter breder worden als ze de ontwikkeling van de auto's volgen. Daar moeten we niet aan beginnen, we moeten juist lichtere en smallere auto's bouwen." De Red Bull-topman vertelt dat het verkleinen van de auto's niet mogelijk is met de nieuwe regels. "Als je al dertig liter brandstof nodig hebt om de batterij goed op te laden, dan ben je verkeerd bezig", verklaart Marko.

Tot nu toe is Red Bull de enige die kritiek heeft geuit op de motorplannen, terwijl Ferrari-teambaas Frederic Vasseur en Mercedes-baas Wolff veel kalmer zijn. Marko vertelt grappend waarom juist deze twee heren zo rustig zijn: "Fred en Toto zetten hun liefdesrelatie weer voort. Daarom is er geen weerklank vanuit Ferrari." Ook over Renault is de Oostenrijker duidelijk: "Zij hebben geen idee wat ze doen."

"We hebben nu bondgenoten", vertelt Marko, die niet uitsluit dat ze nog medestanders krijgen voor het aanpassen van de regels en sluit af met nogmaals benadrukken dat de vraagtekens niet gezet zijn omdat Red Bull zelf achterloopt. "Dat is niet het geval", eindigt de Oostenrijker.