Marko verwacht betere kwalificaties in 2020 dankzij Honda

Die opwaartse curve lijkt dit seizoen te worden doorgetrokken, stelt Red Bull-adviseur Helmut Marko. Honda zou ook voor komend seizoen weer meer vermogen en een nog grotere betrouwbaarheid hebben gevonden. Met de extra paardenkrachten verwachten de Japanners definitief de concurrentie met Ferrari en Mercedes aan te kunnen gaan. De grotere betrouwbaarheid moet leiden tot constantere prestaties en minder gridstraffen.

Daar bovenop krijgen Max Verstappen en Alex Albon dit jaar de beschikking over een echte party-modus. Ook vorig jaar had Honda al wat extra pk’s voor de kwalificatie, maar in de praktijk was daar weinig van te merken, zegt Marko in een interview met Auto, Motor und Sport. “We zouden [dit jaar] een kwalificatiemodus moeten krijgen die ook echt merkbaar is. We hopen dat we het motorisch gelijk kunnen trekken.”

Het hele pakket aan maatregelen moet leiden tot betere kwalificaties voor Red Bull en meer pole-positions dan de twee die Verstappen het afgelopen jaar pakte. In de afgelopen jaren is gebleken dat vooral de Mercedessen kwetsbaar zijn wanneer ze niet vanaf de kop van het startveld mogen vertrekken.

Video: Verstappen maakt eerste meters in de RB16