Een aantal factoren waren nog onduidelijk voorafgaand de start van de Grand Prix van Frankrijk. Zou de topsnelheid van Red Bull Racing hoog genoeg zijn om Ferrari aan te vallen en hoe snel zouden de banden slijten. Maar waar de snelheid in de race van vorig jaar nog doorslaggevend was, zag Red Bull-adviseur Helmut Marko dat dit in de editie van 2022 niet het geval leek te worden. F1-kampioen Max Verstappen hield Charles Leclerc in de beginfase goed bij, maar moest daarna een klein gaatje laten. De Nederlander besloot voor de undercut te gaan door als eerste van het duo naar binnen te duiken.

"Inhalen was een stuk lastiger dan we in eerste instantie hadden gedacht. De banden hielden zich ook nog eens een stuk beter", trapt de Oostenrijker af bij Sky Sports. Red Bull koos er dus voor om Verstappen eerder te laten stoppen dan Leclerc. "Dat was uiteindelijk close geworden. In het rondje waarin Charles crashte, zou de undercut gewerkt hebben. Het is jammer dat technische of individuele fouten blijven voorkomen in zo'n geweldig duel, maar uiteraard zijn we blij met de 25 punten." Marko liet zich wel kritisch uit over Sergio Perez. De Mexicaan worstelde het hele weekend al met de RB18 en kon ook in de race geen potten breken, mede door de rappe inhaalactie van Mercedes-rijder George Russell kort na de virtual safety car. "Checo lag te slapen bij die herstart, dat was het enige jammere. De derde plaats had het helemaal afgemaakt."

Hoewel Verstappen door technisch malheur eerder dit seizoen nog tegen een achterstand aankeek in het kampioenschap, heeft de regerend wereldkampioen dit weten om te draaien. Het gat is door de crash van directe concurrent Leclerc opgelopen naar 63 punten en dus lijkt een tweede wereldtitel voor Verstappen in de maak. Marko blijft echter waakzaam. "Het is nog lang niet genoeg", vervolgt hij. "In Boedapest willen we weer vooraan staan, daarna staan er nog eens negen races op het menu. Dat zijn een hoop punten. Je moet tien tot twaalf Grands Prix winnen om een kans te maken op het wereldkampioenschap." Op de vraag of de RB18 nog van updates wordt voorzien, antwoordt de oud-F1-coureur. "We ontwikkelen constant, dat zit in het DNA van Red Bull. Er komen nog tot ver in de tweede seizoenshelft updates. Het is nu wachten op de details daarvan."

Video: Leclerc crasht in Frankrijk, Verstappen breidt voorsprong in WK uit