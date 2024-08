Red Bull heeft spijt van gok met afstelling RB20 in Zandvoort

Op het circuit van Zandvoort leek Max Verstappen na een sterke start nog kans te maken op zijn vierde thuiszege op rij, maar die hoop verdween toen Lando Norris hem inhaalde. Daarna verdween de oranje McLaren aan de horizon en moest Verstappen settelen voor de tweede plaats. Red Bull-teambaas Christian Horner had nog even een sprankje hoop op de zege. "Toen hij aan de leiding lag en DRS had gebroken, begonnen we [er een beetje in te geloven]", zegt Horner tegen Viaplay. "Maar vanaf ronde vijf of zes zagen we al dat Lando snel terugkwam. We hadden vandaag gewoon niet de snelheid", erkent de Brit, die ook een verbeterpunt aanwijst. "Achteraf gezien was onze gok om met meer downforce te rijden misschien niet de beste optie. Als we kijken naar Checo's tempo, dan lijkt het erop dat hij het wat makkelijker had in de tweede helft van de race", doelt hij op Sergio Pérez, die als zesde eindigde.

Horner feliciteert na afloop van de race Norris en McLaren met het resultaat. Zij lopen opnieuw punten in op Red Bull en staan nog slechts dertig punten achter in het constructeurskampioenschap. "Wij hebben werk te verrichten om meer snelheid te vinden", geeft de topman toe. Door de sterke resultaten van de MCL38 op verschillende soorten circuits, is het nog maar de vraag of Red Bull op specifieke circuits nog een vuist kan maken. "Elk circuit is anders", benadrukt Horner. "Monza heeft nu ook een nieuwe asfaltlaag. Het is ook heel anders, want we gaan van maximale naar minimale downforce. Dat is weer een uitdaging over vijf dagen. Er komen snel meer races aan en we gaan nog naar stratencircuits. Er zit dus veel variatie in."

Hoewel Red Bull dus al vijf races op rij niet meer heeft gewonnen, put Horner vertrouwen uit wat hij in Zandvoort heeft gezien van het team. "Ik denk dat we dit weekend veel hebben geleerd", legt hij uit. "We hebben wat dingen geprobeerd met de auto. We hebben veel data verzameld tijdens de race en deze zullen we gebruiken." Over de titelstrijd is Horner wat voorzichtiger, al ziet hij Verstappen wel de resultaten maximaliseren. "Max heeft een voorsprong van zeventig punten. Het is pas de vierde keer dit seizoen dat zijn voorsprong geslonken is. We moeten [punten] blijven scoren. En op de dagen dat je niet wint, moet je als tweede eindigen. Dat heeft hij vandaag gedaan. Checo heeft ook een degelijke race gereden. Hij had een solide tempo. We weten dat we de auto moeten verbeteren en ik denk dat we goede lessen hebben geleerd in deze race."