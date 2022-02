Red Bull hoopt op consistentie bij FIA, kan Masi blijven met steun?

Het FIA-onderzoek naar de ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 is in volle gang. Op 14 februari worden de bevindingen besproken in de Formula 1 Commission en op 18 maart komt het rapport, na goedkeuring door het FIA World Motor Sport Council, officieel naar buiten. Mercedes heeft al laten weten veel waarde aan het onderzoek te hechten en ook Red Bull kijkt met bovenmatige interesse uit naar de uitkomsten. "Het is belangrijk dat de FIA dit onderzoek doet en dat ze daarin samenwerken met de teams. Verder het is belangrijk dat wij opvolgen wat er uit het onderzoek zal komen", laat teammanager Jonathan Wheatley in The Jack Threlfall Show weten.

De focus ligt op de gebeurtenissen in Abu Dhabi en de rol van wedstrijdleider Michael Masi, maar volgens Wheatley moet het onderzoek breder zijn. "Als we breder kijken naar de wedstrijdleiding en de taak die stewards hebben, dan moet de eerste conclusie luiden dat het echt lastig is. Verder gaat het om consistentie, consistentie in de beslissingen van stewards en van verschillende personen. Een beetje zoals mensen die voetbal kijken dat graag van scheidsrechters zien", vervolgt Wheatley. "Die consistentie is nooit helemaal haalbaar, maar in het ideale scenario is het in ieder geval duidelijk. We hebben natuurlijk die mooie filosofie ‘let them race’. Zo’n filosofie is één ding, maar aan de andere kant heb je nog altijd de reglementen die zwart-op-wit staan. Daarin staat vaak precies vermeld welke straf er moet worden gegeven, dat document laat weinig ruimte. Juist dat zijn dingen die nu vanuit de top moeten worden verduidelijkt. Het FIA World Motor Sport Council moet eigenlijk zeggen ‘dit zijn de principes waarmee we vanaf nu gaan racen’. Dan is het aan de FIA en teams om samen te werken en om voor consistentie te zorgen."

Het gemis van Whiting

In het geruchtencircuit gaat het vooral over de positie van Masi, al is dat voor Red Bull niet het belangrijkste aspect. Wheatley ziet nog altijd potentie bij de Australiër en laat weten dat Masi niet per definitie het veld moet ruimen als wedstrijdleider, ook al omdat hij immense schoenen had om te vullen. "De FIA heeft pas gaandeweg ingezien hoe groot die schoenen van Charlie Whiting waren om te vullen. Ik denk dat Michael het met de juiste steun absoluut kan. Persoonlijk is hij verschrikkelijk aardig, hij luistert goed en probeert het beste te doen. Maar feit blijft gewoon dat we met Charlie het opperhoofd van deze sport zijn kwijtgeraakt. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij waarop ik het niet mis om hem te kunnen bellen of met hem aan het sportieve reglement te kunnen werken."

Het wegsturen van Masi zou dat probleem echter niet oplossen. Des te meer omdat er nog geen gedroomde opvolger klaarstaat en er dan wederom een nieuwe kracht voor de leeuwen moet worden gegooid. Masi laten leren van zijn eigen ervaringen en hem voorzien van de juiste steun, lijkt dan ook een beter devies. "Het lijkt lastig voor de FIA om dat van Whiting allemaal op te vangen in één rol of functie. Het ziet er ook naar uit dat de nieuwe FIA-president dit heel serieus neemt. Hij lijkt ondersteuning te willen bieden precies waar het nodig is", besluit Wheatley.