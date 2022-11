Een geldboete van 7 miljoen dollar en een reductie van tien procent van de windtunneltijd. Dit zijn de straffen die Red Bull Racing ontving omdat het te veel geld had uitgegeven in 2021. De Formule 1 is op dit moment in twee kampen verdeeld. Men vindt de straffen voor de Oostenrijkers of te soft of te hard. Haas-teambaas Guenther Steiner vindt, net als veel andere Formule 1-chefs, dat eerste. Hij weet dat de geldboete voor Red Bull een lachertje is en dat de RB18 zo'n sterke basis heeft, dat minder tijd om de aerodynamica te verbeteren hen ook niet hard gaat raken. De Italiaan is van mening dat de FIA het anders had moeten aanpakken: Red Bull in 2023 korten op het budgetplafond.

"Zeven miljoen dollar is veel geld, maar het doet ze geen pijn", zegt Steiner tegen RTL. "Als ze nou hadden gezegd dat ze volgend jaar vijf miljoen dollar minder mochten uitgeven dan de rest van de teams, dan had een sanctie pas echt schade aangericht aan de ontwikkeling van de auto." Volgens de Italiaan kan Red Bull met het overgebleven geld - dat niet naar de windtunnel gaat - ook iets anders. Hetzelfde zei Laurent Mekies, sportief directeur bij Ferrari, onlangs ook. "Er liggen dan mogelijkheden om ergens anders verder aan te werken", vervolgt Steiner. "De ontwikkeling staat niet stil. Het is gewoon verplaatst naar een ander gebied van de wagen. Je kunt bijvoorbeeld aan het gewicht werken. Er is zoveel mogelijk met dat geld."

Verstappen-tijdperk

Steiner steekt wel de loftrompet voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur tekende in Mexico voor zijn veertiende overwinning en verbrak daarmee het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Volgens de Haas-baas bevindt de Formule 1 zich nu in het Verstappen-tijdperk: "Elke periode had zijn kampioen. In deze periode is dat Max. Toen Michael er was, was het Michael", zegt Steiner. "Max heeft het talent, de drive en is ongenaakbaar op dit moment." Ook Charles Leclerc staat hoog op het lijstje. "Met name de rijvaardigheid van Charles is erg goed. Soms maakt hij nog te veel fouten. Dat zijn fouten die Max niet meer maakt. Ook Lewis Hamilton is nog steeds goed. Om kampioen te worden heb je dat beetje extra nodig, een zekere koelbloedigheid en een stuk geluk. Verstappen zit momenteel in een flow en wil die vasthouden."