Red Bull komt met nieuwe online serie

Red Bull Racing heeft naast de werkzaamheden bij het Formule 1-team ook een tak die zich bezighoudt met alles voor de demonstratie-auto's. Die afdeling - intern bekend als The Showrunners - reist de hele wereld af met oude bolides om een show weg te geven voor de fans. Om de fans nog dichter bij de actie te krijgen is het Oostenrijkse team met een nieuwe onlineserie op het eigen YouTube-kanaal begonnen, waarin beelden van achter de schermen bij het showcar-team te zien zijn. De show wordt gepresenteerd door Izzy Hammond, de dochter van Richard Hammond (bekend van onder andere Top Gear en The Grand Tour). Zij wordt in de serie ingewerkt in het team en krijgt met alles wat er bij het werken aan de showcars hoort te maken.

"Ik ben heel blij dat ik onderdeel van deze reis met Red Bull Racing mag zijn, mag laten zien hoe het er achter de schermen echt aan toe gaat en wat je nodig hebt om bij het Showrunners-team te werken", vertelt de 23-jarige Hammond. "Er is een heel cool verhaal te vertellen, en ik heb niet heel veel ervaring als monteur, dus dit was zeker een uitdaging. Ik werd ook nog eens volledig in het team opgenomen en werd echt in het diepe gegooid. Het was voor mij een onvergetelijke ervaring en we kunnen niet wachten om het aan de wereld te laten zien."

Tony Burrows, manager van het Heritage Team waar de Showrunners onder vallen, is blij met de serie. "Showruns zijn belangrijk omdat we daarmee mensen bereiken die normaal gesproken niet naar F1-races gaan. We laten vaak spectaculaire stunts zien", aldus Burrows. "Het is geweldig dat we nu aandacht kunnen geven aan [dit] team en dat we kunnen laten zien welke kansen hier liggen. We doen als bedrijf meer dan wat we in de pitlane zien."

Het Heritage Team speelt een belangrijke rol binnen Red Bull. De nieuwe monteurs beginnen daar aan hun opleiding en worden klaargestoomd voor het echte werk in F1. "Maar er zijn ook mensen die al heel lang onderdeel van [het Heritage] team zijn. Het is geweldig om dit soort stunts en evenementen over de hele wereld te organiseren", besluit Burrows.

De eerste twee video's zijn nu te zien. Bovenaan dit artikel staat de eerste aflevering, hieronder de tweede.

Video: Aflevering twee van de Showrunners-serie