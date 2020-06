Opmerkelijke naam op gastenlijst Grand Prix van Oostenrijk

De organisatie van de herstart van het seizoen had heel wat voeten in de aarde. De Formule 1-organisatie, Red Bull en de lokale overheid van de deelstaat Stiermarken presenteerden een paar weken geleden een plan met strenge veiligheids- en gezondheidsvoorschriften om een en ander mogelijk te maken. Dat plan is door de Oostenrijkse overheid goedgekeurd met zelfs de mogelijkheid om vijfhonderd man publiek uit te nodigen.

Uiteindelijk koos men er in Spielberg echter uit praktisch oogpunt voor om geen publiek toe te laten, maar dat betekent niet dat er helemaal geen toeschouwers zullen zijn bij de race. Volgens Kronen Zeitung is Gates op persoonlijke titel door Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz op de gastenlijst gezet. Desgevraagd bevestigt noch ontkent Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen de Oostenrijkse krant de komst van de Amerikaan. “Dat is niet mijn 'pakkie an'. Ik heb me alleen maar beziggehouden met het succesvol afronden van de missie om de Formule 1-start in Spielberg voor elkaar te krijgen. Al het andere wordt op z’n tijd door het Project Spielberg en Red Bull bekendgemaakt.”

De Grand Prix van Oostenrijk is de thuisrace voor Red Bull Racing en het is vrij gebruikelijk dat daarbij internationale sterren worden uitgenodigd en er flink wordt uitgepakt, maar bij de komende race in Oostenrijk is er op dat vlak volgens de voorschriften weinig gepermitteerd. Dat Microsoft-oprichter Gates is uitgenodigd is natuurlijk niet zonder symboliek: de miljardair was een van de eersten die jaren geleden al voor een vergelijkbare pandemie waarschuwde en de afgelopen maanden honderden miljoenen dollars in de zoektocht naar een vaccin heeft gestoken.